الامارات | المكسرات تخفض خطر الوفاة بالنوع الثاني من داء السكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء جامعة هواتشونغ الصينية للعلوم والتكنولوجيا، أن تناول المكسرات يخفض خطر الوفاة بسبب النوع الثاني من داء السكري.

وتشير مجلة The Journal of Nutrition، إلى أن الباحثين درسوا وحللوا بيانات المشاركين في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (1999-2014). وخلال فترة متابعة الحالة الصحية لـ 35632 مشترك توفي منهم 1174.

ووفقا للباحثين، ارتبط الإكثار من تناول المكسرات بانخفاض خطر الوفاة بجميع الأسباب بما فيها النوع الثاني من داء السكري، حيث اتضح أنه كلما زاد تناول الشخص للمكسرات، يقل الخطرأكثر. واستنادا إلى ذلك أجروا تعديلا في نمط الحياة والنظام الغذائي ومدة الإصابة بمرض السكري ومستوى الهيموغلوبين السكري تحليل A1C.

واتضح للباحثين أن تناول حصة من المكسرات بدلا من حصة من اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة والحبوب المعالجة والبيض أو منتجات الألبان، أدى إلى انخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 18-22 بالمئة.

ووفقا للباحثين قد يكون هذا التأثير مرتبطا بانخفاض الالتهابات في الجسم. ويعتمد هذا التقييم على مستوى البروتين المتفاعل-С (CRP) في الدم. والالتهابات شائعة لدى الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من داء السكري وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسرطان.