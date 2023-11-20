تحذير للأطفال خلال سقوط الأمطار.. أعمدة الإنارة تسبب الموت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقلبات جوية حادة تشهدها البلاد في تلك الفترة، كانت البداية صباح أمس، بالجو المشمس، قبل أن ينقلب فجأة عصرا، إلى رياح شديدة وأتربة، وأمطار غزيرة وسيول مصحوبة بهواء بارد، لذلك يجب توخي الحذر جيدا خاصة الأطفال، وكبار السن وكل من يعانون من الأمراض المزمنة ونقص المناعة، والأمهات بشكل خاص، وهناك نصائح يجب اتباعها مع الاطفال، خاصة عند النزول في أوقات المطر.

نصائح لتجنب مشكلات الطقس السيئ

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يحظر على المواطنين الخروج في وقت المطر، والرياح الباردة الشديدة لتجنب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، إذ أنه من المتوقع هبوط الأمطار اليوم أيضا، في بعض المحافظات، ويمكن أن تصل للقاهرة، بسبب المنخفض الجوي ونوة المكنسة، ويجب أيضا تجنب الملابس الخفيفة مع ارتداء الملابس الثقيلة، وارتداء أكثر من طبقة للرضع والاطفال خلال البرد، وعدم مغادرة البيت إلا للضرورة.

وأكد عليه دكتور أمجد الحداد استشاري المناعة، لـ«هن»، أن هناك مأكولات ومشروبات تساعد على التدفئة ومحاربة نزلات البرد، مثل الليمون، والزنجبيل، وتناول البرتقال، والجوافة الغنية بفيتامين سي، مع اتخاذ كل الإجرائات الوقائية اللازمة.

تجنب أعمدة الإنارة وقت المطر

وجود المياه في الشوارع يمكن أن يؤدي إلى كثير من المشكلات، مثل التعرض للصعق الكهربائي من أعمدة الإنارة، لذلك يجب الابتعاد تماما عن الأعمدة الموجودة في الشوارع، خاصة أعمدة الإنارة، وعدم الاتكاء عليها، أو المرور بجانبها، أو حتى المشي على مياه الأمطار في محيطها، فقد حدثت فعلا حالات وفاة متفرقة في السنوات الماضية، بسبب أعمدة الإنارة، وأكثر فئة تتعرض للخطر هي الأطفال الصغار، سواء ذهابا أو إيابا من المدرسة، وفقا لـ«الحداد»، وتحذيرات سابقة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.