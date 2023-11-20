عانى من ألم.. رجل يكتشف إصابته بسرطان البنكرياس بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقول رجل شاب كان يتمتع بصحة جيدة، إنه تجاهل الحصول على المساعدة من طبيبه قبل أشهر من تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس.

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، بدأ دان جودلي، 28 عامًا، يعاني من الأعراض في يوليو 2020.

كان يعاني من ألم في بطنه، وخضع لفحص بالموجات فوق الصوتية وكانت النتيجة واضحة، ولكن بحلول شهر مايو من العام التالي، قال دان، من بريطانيا، إن أعراضه ساءت، وعندما قام بتغيير وظيفته ذهب إلى طبيب للحصول على المساعدة.

وكشفت اختبارات الدم مرة أخرى إصابته بسرطان البنكرياس، وتم إخطاره عبر رسالة نصية، وبعدها أصبح لا يستطيع تحمل أعراض المرض.

ويقول الشاب إنه بعد معاناته من آلام شديدة في البطن، وكان يكافح من أجل التنفس، ذهب لإجراء فحوصات وبعد عدة أسابيع، تلقى خبر إصابته بورم في البنكرياس.

ويضيف الشاب: "كان تشخيص سرطان البنكرياس بمثابة صدمة للجميع، خاصة بسبب عمري وصحتي الجيدة، لقد أصبح الكيس الذي ينمو على البنكرياس كبيرًا جدًا لدرجة أنه أدى إلى سد القناة الصفراوية، ما أدى إلى الإصابة باليرقان".

وكشف الشاب: "لولا نمو الكيس إلى هذا الحجم والتسبب في مشاكل أخرى في جسدي، ربما لم يكن من الممكن أن يتم تشخيص إصابتي إلا بعد أن انتشر السرطان خارج البنكرياس".

ونظرًا لموقع الورم، لا يمكنه حاليًا إجراء عملية جراحية وبدلاً من ذلك يتلقى العلاج الكيميائي على أمل أن يتقلص.

وأضاف: "أعراض سرطان البنكرياس ليست معروفة، لكني دليل على أنه يمكن أن يحدث لأي شخص، ومع زيادة الوعي حول الأعراض والتدريب الأفضل للأطباء، آمل أن نتمكن من تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان البنكرياس."

وإذا تم اكتشاف المرض مبكرًا، يمكن للعديد من مرضى سرطان البنكرياس البقاء على قيد الحياة.

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