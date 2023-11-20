هذا ما يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول اللحوم لمدة شهر.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

اللحوم مصدر غني بالبروتين والحديد، والفيتامينات، ولكن يمكن أن تحدث العديد من التغيرات الإيجابية والسلبية عند الامتناع منها لمدة شهر كامل.

وتقول الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن اللحوم مصدر غني بالبروتين المسؤول عن تكوين أنسجة الجسم والعضلات.

وأشارت إلى أن: "اللحوم مصدر مهم للحديد المسؤول عن تكوين الخلايا الحمراء بالدم التي تحمل الأكسجين لباقي أعضاء الجسم".

وأضافت: "اللحوم غنية بفيتامين ب12 وهو مصدر مهم مسؤول عن حماية خلايا الدماغ والجهاز العصبي".

بالإضافة إلى أنها مصدر غني بمعدن السلينيوم مهم للغدة الدرقية والجهاز المناعي.

ومع ذلك اللحوم غنية بالدهون المشبعة التي تتسبب في مشكلات صحية خطيرة مثل ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ونصحت الأشخاص الذين يريدون التوقف عن تناول اللحوم لمدة شهر من استشارة طبيب التغذية الخاص بهم.

تساعد على إنقاص الوزن

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن التوقف عن تناول اللحوم يساعد على إنقاص الوزن، لأنها مصدر غني بالسعرات الحرارية العالية.

وأيضًا التوقف عنها يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية، لأنها غنية بالدهون المشبعة التي ترفع من خطر الكوليسترول الضار بالجسم.

ونصحت الأشخاص الذين يرغبون من تقليل تناول اللحوم لمدة شهر بالتالي:

١- تعويض الجسم بالحديد والبروتين المفقود عن طريق تناول الحبوب الكاملة والبذور والمكسرات.

٢- التأكد من تناول مصادر جيدة للحديد مثل الخضروات الداكنة.

٣- الحصول على فيتامين ب١٢ من المكملات الغذائية.

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