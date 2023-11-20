لسانك يعكس صحتك.. 6 علامات تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اللسان من أعضاء الجسم المهمة التي تؤدي دورًا رئيسيًا في عملية الهضم، كما أنه يعكس حالة الصحة العامة، وتشير بعض التغيرات في لونه أو شكله إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

فيما يلي 6 علامات يجب الانتباه إليها تشير إلى إصابتك بأمراض خطيرة، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

البقع البيضاء:

تعني البقع البيضاء الكريمية أنك مصاب بعدوى فطرية، ويمكن أن تكون البقع الصلبة البيضاء المسطحة التي لا يمكن إزالتها مرتبطة بحالة تسمى "الطلاوة".

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "الطلاوة عبارة عن بقعة بيضاء في الفم، لذا إذا كان لديك بقعة بيضاء في الفم لا تزول قم بفحصها من قبل طبيب الأسنان.

اللسان الأسود:

يحدث غالبًا إذا تناولت مضادًا للحموضة والذي قد يؤدي إلى تلطيخ اللسان عند مزجه باللعاب، وغالبًا ما يكون غير مضر ويختفي بمجرد التوقف عن تناول الدواء.

لسان أحمر:

يمكن أن يكون هذا علامة على مرض كاواساكي وهو مرض خطير ونادر يصيب الأطفال غالبًا.

ويكون أيضًا أحد أعراض الحمى القرمزية، ومع ذلك، إذا وجدت لسانك ناعمًا وأحمر اللون إلى جانب الألم في فمك، فقد يكون ذلك علامة على نقص فيتامين ب3.

شعر أو فرو على لسانك:

في كثير من الأحيان يمكن أن يحتوي اللسان على مادة تشبه الفراء في الجزء العلوي، وعادة ما يكون هذا اللون أبيض أو أسود أو بنياً، ويحدث بسبب قيام البروتينات بتحويل الكتل والنتوءات الطبيعية إلى خيوط أطول يمكنها التقاط الطعام والبكتيريا فيها.

ولحسن الحظ، يمكن حل المشكلة عن طريق كشطه، على الرغم من أنه إذا كانت هناك بقع بيضاء مشعرة لا يمكنك التخلص منها، فمن الممكن أن تكون طلاوة بيضاء.

شعور بالحرقان:

إذا شعرت وكأنك قد حرقت لسانك بسبب مشروب ساخن أو كان لديك طعم معدني متكرر، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل عصبية.

وتُعرف هذه الحالة "بمتلازمة الفم الحارق"، ويمكن ربط مشاكل صحية أخرى بالارتجاع الحمضي ومرض السكري.

المطبات على لسانك:

يكون هذا علامة على آفة القروح التي غالبًا ما تكون مؤلمة ولكنها عادةً ما تختفي من تلقاء نفسها.

لذا إذا كان لديك نتوء واحد، فقد يكون ذلك ما يسمى "نتوء الاستلقاء"، ويكون علامة على التهيج.

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