علامة في الأظافر تكشف الإصابة بنقص الحديد في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الأظافر هي جزء أساسي من الجسم، حيث تؤدي دورًا مهمًا في حماية الأصابع والمساعدة على الإمساك بالأشياء، ومع ذلك، يمكن أن تتعرض للكسر أو التلف بسهولة.

وكشفت أخصائي الجلدية الأمريكية باتريشيا بولاند عن أسباب تكسر الأظافر دائما، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

1. مزيل طلاء الأظافر:

قد تكون الأظافر الهشة ناجمة عن المنتجات التي تستخدمينها.

وقالت باتريشيا: "مزيلات الأظافر الرديئة ورخيصة الثمن تضر بالأظافر وتؤدي إلى جفافها وتقليل الرطوبة، ومن ثم تصبح هشة وضعيفة.

2. نقص الحديد:

يمكن أن يكون سبب ضعف الأظافر انخفاض مستويات الحديد أو فقر الدم، حيث يساعد الحديد في تكوين الهيموجلوبين وهو جزيء ينقل خلايا الدم الحمراء المحملة بالأكسجين مباشرة إلى ظفرك، وبدون هذا سوف تعاني أظافرك من توقف النمو.

لذا من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والشوكولاتة الداكنة والفاصوليا البيضاء.

3. الجفاف:

إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء فإن جسمك بأكمله سيعاني بما في ذلك أظافرك.

كما أن عدم شرب كمية كافية من الماء هو عامل رئيسي في العديد من حالات الأظافر الهشة، لذا فمن الأفضل شرب الكمية الصحيحة يوميًا وهي حوالي تسعة أكواب.

4. قلة وضع المرطب:

هناك طريقة أخرى للحفاظ على رطوبة البشرة وهي استخدام كريم اليد أو المرطبات يوميًا.

لذا فإن أفضل طريقة للحفاظ على هذا الأمر هي استخدام مرطب متكرر طوال اليوم.

5. الماء الزائد:

وضع الأظافر في الماء لفترات طويلة يؤدي إلى جعلها جافة وهشة.

وأوضحت أخصائية الجلدية: "إن القيام بغسل الصحون يؤثر سلبًا على أظافرك، حيث إن الصابون والمذيبات الموجودة في السائل يكون لها تأثير جاف، لذا من الأفضل ارتداء زوج من القفازات التي تحمي أظافرك من المواد الكيميائية السيئة وتمنعها من الجفاف.

6. كثرة عمليات تجميل الأظافر:

إذا كنت تستخدمين أظافر الأكريليك أو الهلامية، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافها وجعلها هشة وضعيفة.

7. اختيار طلاء الأظافر:

تقشير طلاء الأظافر لا يزيل طبقة طلاء الأظافر فحسب، بل يزيل أيضًا جزءًا من الطبقة العليا من أظافرك، ما يتسبب في ترقق أظافرك.

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