زوجان يخدعان رجلا ويحصدان أموالا طائلة بطريقة صادمة.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، أقبل زوجان على خداع رجل يبلغ من العمر 40 عامًا من دومبيفلي في منطقة ثين بولاية ماهاراشترا بالهند، بطريقة صادمة.

ووفقا لموقع ndtv، قالت الشرطة إن زوجين خدعا رجلا عن طريق أخذ 37 ألف روبية هندية منه على وعد بافتتاح صالة ألعاب رياضية.

وقال مسؤول بمركز شرطة ناوبادا إن الضحية يعمل مديرا في معرض للسيارات.

وبناءً على الشكوى التي قدمها، تم تسجيل قضية بموجب قانون العقوبات الهندي ضد ماندار موكوند سابنيس وزوجته فارشا.

"اعتاد الضحية على الذهاب بانتظام إلى صالة الألعاب الرياضية في دومبيفلي، حيث اتصل بالمتهم، وأخبره سابنيس عن خطتهم لبدء مشروع صالة ألعاب رياضية وطلب المساعدة المالية من الضحية.

وأخبره المتهم أن مشروع الصالة الرياضية، والتي كان من المقرر أن تتواجد في منطقة ثين ودومبيفلي، سيتكلف 1.50 كرور روبية هندية.

وحصل الزوجان على أموال تصل قيمتها إلى 37 ألف روبية هندية من الضحية مقابل صالة الألعاب الرياضية المقترحة، والتي لم يتم تجهيزها مطلقًا.

وعندما سألهم الضحية عن ذلك، قدموا له إجابات مراوغة، وبعد ذلك توجه إلى الشرطة وقدم شكوى.

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