أطعمة ترفع الكوليسترول والضغط معًا.. 5 أطعمة تصيبك بالسكري وأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من الأطعمة التي تؤثر على صحة الجسم بالسلب، ويمكنها أن تتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول وضغط الدم معا.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على قائمة الطعام التي يفضل تجنبها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Webmd"،"Medicalnewstoday".

اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي يمكنها أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، كما يمكنها أن ترفع ضغط الدم أيضًا، وبالتالي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري.

المخبوزات

عادة ما تحتوي المخبوزات على السكر المضاف، الذي يزيد من مستويات الدهون الثلاثية ويرفع من مستويات الكوليسترول في الجسم، وضغط الدم، وينتج عن ذلك الإصابة بأمراض القلب، كما أن الدقيق الأبيض والسكر، ينتج عنهما ارتفاع في نسبة السكر بالدم، ويمكن مع مرور الوقت يعرضك للإصابة بالسكري.

اللحوم المصنعة

تعتبر اللحوم المصنعة غنية بالأملاح، والدهون المشبعة التي تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، كما أنها ترفع من ضغط الدم، مما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

السمنة

تحتوي الزبدة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع نسبة الكولسترول السيئ وتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، كما أنها ترفع مستويات ضغط الدم، لذا من الأفضل استبدالها بـالزبدة بزيت الزيتون أو الزيوت النباتية القابلة للدهن، والتي تحتوي على دهون أحادية ومتعددة غير مشبعة صحية للقلب.

الدجاج المقلية

يتسبب الدجاج المقلي في زيادة السعرات الحرارية ونسبة الدهون والأملاح الموجودة بالجسم، وبالتالي تزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول في الجسم، كما أنها تعرض لخطر الإصابة بقصور القلب، واحتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

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