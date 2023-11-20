ما السر وراء الرغبة في تناول الشاي بعد الطعام مباشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول الشاي بعد الطعام من العادات الشائعة لدى العديد من الأشخاص، وغالبًا ما يشعر البعض أن الشاي بعد الطعام يساعدهم على استعادة تركيزهم.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على السر وراء الرغبة في تناول الشاي بعد الطعام، ومخاطر ذلك على الصحة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Lybrate"، "Health xchange".

أسباب الرغبة المتكررة في تناول الشاي بعد الطعام باستمرار

عند تناول الطعام تحتاج المعدة إلى تدفق الدم لتتمكن من الهضم جيدًا، لذا ينتج عن ذلك الشعور بالتعب والخمول بعد الانتهاء من الوجبات، لذا يميلون إلى تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي لاستعادة تركيزهم ونشاطهم بعد الوجبات والشعور باليقظة.

تأثير الشاي بعد الوجبات على صحة الجسم

يحتوي الشاي على مادتي التانين والكافيين التي لديها آثار جانبية على صحة الجسم، ومنها ما يلي:

1- مادة التانين الموجودة في الشاي تتسبب في حدوث بطء في امتصاص العديد من المعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم، مما يتسبب في الإصابة بالمضاعفات الصحية، ومنها الإصابة بالأنيميا.

2- الإصابة بالإمساك، نظرًا لتأثر الجهاز الهضمي سلبًا بمادة التانين الموجودة في الشاي.

3- تناول الشاي بعد الوجيات يتسبب في استهلاك نسب عالية من الكافيين ويمكنها أن تؤدي إلى الإصابة بالأرق.

4- يحتوي الشاي على كمية وفيرة من الكافيين وبالتالي تؤثر على الحالات التي تعاني من مشاكل صحية في المعدة بالسلب ويمكنها أن تفاقم الأعراض، مثل المصابين بتقرحات المعدة.

5- يتسبب الكافيين الموجود في الشاي في زيادة ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، وأكثر الحالات المعرضة لذلك التي تتناول الشاي بعد الوجبات كلها.

6- الذهاب المتكرر إلى الحمام، حيث يتسبب الشاي في زيادة البول.

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