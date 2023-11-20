الامارات | «منار أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الجمهور.. الفن والضوء في كل مكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح المعرض الفني الضوئي «منار أبوظبي» أبوابه أمام الجمهور لعرض مجموعة من الأعمال الفنية التكليفية والعروض الضوئية، التي تم تجهيزها وعرضها في العديد من الجزر وغابات أشجار القرم والمناظر والمساحات الطبيعية في العاصمة.

ويُعد معرض «منار أبوظبي» محوراً رئيساً ضمن مبادرة «أبوظبي للفن العام»، التي دشنتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والذى انطلقت الدورة الأولى منه تحت شعار «سكون الضوء»، المتجذر في مفهوم التأسيس والتنوير الذاتي، ودور الضوء، باعتباره انعكاساً لذواتنا الداخلية، والجسد والعقل والروح.

ويضم المعرض الذي يقام على نطاق الإمارة، وتولت مهام تنسيقه الفني ريم فضة وعلياء زعل لوتاه، مجموعة من الأعمال الفنية لأكثر من 20 فناناً محلياً وإقليمياً وعالمياً من الأرجنتين وتايوان وألمانيا وفرنسا والهند واليابان والمكسيك وفلسطين والسعودية وتونس والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وسيتم الكشف عن سلسلة ثانية من الأعمال الفنية بجزيرة السمالية في 20 ديسمبر وسيبقى المعرض قائماً حتى 30 يناير 2024.

ويصاحب المعرض برنامج حافل بالحوارات وورش العمل وعروض الأداء الفنية، المتاحة للزوار على مدى أيام المعرض.

ويساهم المعرض في تسليط الضوء على التزام مبادرة «أبوظبي للفن العام» المستمر بتعزيز الأماكن العامة في الإمارة من خلال الفن، والاستفادة من الإرث الثقافي النابض بالحياة، وفي الوقت نفسه التطلع إلى مستقبل يزخر بالإمكانات الإبداعية.