8 نصائح تجعل بشرتك تشبه صور «فلاتر الإنستجرام».. أبرزها التقشير اللطيف

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

روتين العناية بالبشرة ضروري مثل قهوة الصباح، ولكن إذا سئمت من الرحلة الصعبة التي تتحملها بشرتك، فلا تقلقي فهناك بعض العادات والنصائح التي تجعل بشرتك تبدو وكأنك التقطتي صورة باستخدام «فلاتر الإنستجرام».

نصائح للعناية بالبشرة لمنح بشرتك لمسة ناعمة

أولا- دعنا نكشف عن الأسباب المحتملة وراء تلك النتوءات الجلدية، من حب الشباب إلى الجفاف، يمكن أن تساهم عوامل مختلفة في تفاوت نسيج البشرة، ولكن فقط اتبعي هذه الخطوات، وسوف تمرر يديك على وجهك في بهجة في وقت قصير.

نصائح تجعل بشرتك تشبه «فلاتر الإنستجرام»

إليك نصائح العناية بالبشرة لتنعيم بشرتك، وفقًا للموقع الهندي bold sky، فقط حافظي أولًا على هذه العناصر:

- التقشير اللطيف.

- سيروم الترطيب الواقي من الشمس.

- الالتزام بمجموعة من العادات الصحية.

خطوات التنظيف اللطيف للبشرة

ابدأ بمنظف معتدل لإزالة الدهون والجلد الميت والزيوت دون تجريد بشرتك.

قومي بالتقشير بانتظام

استخدمي مقشرًا لطيفًا لإزالة خلايا الجلد الميتة، وتعزيز بشرة أكثر نعومة.

الترطيب

رطبي بشرتك يوميًا للحفاظ على رطوبة بشرتك، ومنع الجفاف والتقشر.

علاج البقع

مكافحة حب الشباب باستخدام علاجات مستهدفة تحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك أو بيروكسيد البنزويل.

واقي الشمس

احمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة باستخدام واقي الشمس واسع النطاق لمنع الضرر.

النظام الغذائي الصحي

قم بتغذية بشرتك من الداخل عن طريق دمج الفواكه والخضروات والماء في نظامك الغذائي اليومي.

تجنب المنتجات القاسية

ابتعد عن المقشرات الكاشطة والمواد الكيميائية القاسية التي يمكن أن تهيج البشرة وتفاقم ملمسها.

استشارة أحد المتخصصين

في حالة الشك، اطلب المشورة من طبيب الأمراض الجلدية للحصول على توصيات مخصصة للعناية بالبشرة.

عليكِ أن تتذكري دائمًا أن الحصول على بشرة ناعمة هو عملية تتطلب تطوير عادات جيدة، والالتزام بروتين منتظم، والتحلي بالصبر، فمن خلال اتباع هذه النصائح للعناية بالبشرة، فإنك تعمل بنشاط على الحصول على بشرة أكثر نعومة وأكثر ملمسًا.

ضع في اعتبارك أن بشرة كل شخص مختلفة، لذا لا تتردد في تعديل هذه النصائح لتناسب احتياجاتك الخاصة.