تحويل جذري لشاب من عامل بسيط إلى ملياردير.. هذا ما فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تحول عامل أسترالي بسيط كان يتقاضى أجرًا ضئيلاً، إلى ملياردير مالك شركة مشهورة ولها أرباح بملايين الدولارات، في عمر صغير، وذك وفقًا لما ذكرته صحيفة Dailymail البريطانية.

في بداية الأمر كان يعمل الشاب الذي يدعى "جيسون دانيال" عام 2002، كعامل نجارة متدرب وهو في عمر الـ 16 عامًا، وفي عام 2007 اشترت له والدته علامة LKL التجارية لصنع الملابس الرياضية وملابس لركوب الأمواج.

ومرت سنوات على الشاب وهو يعمل باجتهاد ليتمكن من نشر العلامة التجارية الخاصة به في السوق الأمريكية الضخمة، وبالفعل تمكن من افتتاح مكان كبير في سان دييغو، في جنوب كاليفورنيا، والتي تعد من أكثر الأماكن المثالية لركوب الأمواج والتزحلق على الجليد.

وطبع شعاره لأول مرة على ملابسه عن طريق الحظ، حيث اشترى أكثر من 1000 قطعة وطبع العلامة التجارية الخاصة به عليها، ونجح في بيعها جميعها، وبالمال قرر أن يطور من عمله أكثر، وبالرغم من أنه كان يتقدم ببطء إلا أنه لم يفقد الأمل.

وتحول عمله بشكل كلي، عندما قرر أن يصمم موقع ويب خاص بالشركة باستخدام “شوبيفاي”، التي ساعدته كثيرًا في التوسع، وفي عام 2016 كانت الشركة تتطور وتنمو بنسبة تصل ما بين 15 إلى 30% سنويًا.

وفي عام 2018، غير العلامة التجارية إلى LKSD، وشهدت أعماله منذ عام 2019، نجاحاً سريعاً مع ارتفاع الإيرادات السنوية من 1.6 مليون دولار إلى 76 مليون دولار، وهي في طريقها لتحقيق 100 مليون دولار في عام 2024.

كما أن ارتدى العديد من المشاهير من العلامة التجارية الخاصة بصاحب الـ 36 عامًا، مما ساعده في كسب المزيد من الشهرة، ووصل إلى أن تكون من أكثر العلامات التجارية التي تحقق مبيعًا في مجالها.

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