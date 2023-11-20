6 علامات إذا ظهرت على أصابع قدميك تخبرك بأرتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكوليسترول عبارة عن مادة شمعية توجد في الدم، لبناء خلايا الجسم والعضلات بشكل صحي، ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعه في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وهناك نوعان من البروتينات الدهنية، وهما البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة المعروفة باسم "الكوليسترول السيء" وتتراكم في الشرايين، ما يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

وكوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة، وهو ما يُسمى بالكوليسترول الجيد، وذلك لأنه يُساعد على التخلص من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، مما يحافظ على إبقاء الشرايين مفتوحة ليتدفق الدم بانسيابية أكثر، وفقًا لما جاء في موقعي "مايو كليك"، "تايم أوف إنديا".

ويعرف ارتفاع الكوليسترول بأنه "القاتل الصامت" لأنه لا يسبب أي أعراض في البداية ولكن يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

بالإضافة أنه حالة يتراكم فيها البلاك على جدران الأوعية الدموية، ويؤدي هذا إلى مرض الشرايين المحيطية، لذا إذا لاحظت أعراض على أصابع يديك وقدميك فيمكن أن تنذرك بشيء عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وهناك علامات تظهر على القدمين تشير إلى ارتفاع الكوليسترول:

الأظافر الهشة وبطيئة النمو.

ظهور نتؤات بطيئة تحت الجلد.

ألم في القدمين والأصابع عند المشي.

تغير لون الجلد.

صعوبة في التئام الجروح القدمين.

شحوب أصابع القدمين.

فيما يلي نصائح للوقاية منه وخفض نسبة الكوليسترول في الدم:

اتباع نظام غذائي صحي.

تناول الخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

التحكم في الوزن.

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