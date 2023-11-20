3 أعراض تظهر عند الاستيقاظ تنذرك بنوبة قلبية على وشك الحدوث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

النوبة القلبية هي حالة طبية خطيرة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب، ما يسبب جلطة دموية في الشرايين التاجية.

وهناك 3 علامات تحذيرية تظهر عند الاستيقاظ تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية على وشك الحدوث، وفقًا لما ورد في موقع "India times".

- التعرق

تسبب النوبة القلبية انسداد الشرايين، ما يُجبر القلب على العمل بجهد أكبر مع مزيد من الضغط لدفع الدم في جميع أنحاء الجسم.

ويسبب هذا تعرق جسمك أكثر للحفاظ على درجة حرارة الجسم منخفضة، ما يُزيد خطر تعرضك للتعرق البارد، وهو نوع من التعرق يحدث عندما يفرز الجسم العرق بدرجة حرارة منخفضة.

- الغثيان

يعاني عديد من الأشخاص أيضًا من مشكلات صحية أخرى مثل، عُسر الهضم والغثيان فور الاستيقاظ قبل الإصابة بنوبة قلبية.

- القيء

قد يكون القيء مصحوبًا أيضًا بألم في المعدة، وعندما تتقيأ، تنتقل محتويات المعدة عبر أنبوب الطعام إلى خارج الفم، لذا، القيء ليس صحيًا ويجب عليك استشارة الطبيب المختص فورًا.

- ​علامات أخرى تشير إلى نوبة قلبية:

ألم الصدر.

ضغط أو ضيق في الصدر.

ألم الذراع اليسرى أو اليمنى.

ألم الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة.

الدوخة.

ضيق التنفس.

- ماذا تفعل عند الإصابة بنوبة قلبية؟

قالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "عند التعرض لأزمة قلبية، أول شيء يجب عليك فعله هو الاتصال بالإسعاف فورا، هذه خطوة ضرورية يجب اتباعها حتى لو لم تكن متأكدًا تمامًا مما إذا كانت أعراض تشير إلى نوبة قلبية".

وتابعت: "من الضروري الاسترخاء أثناء انتظار سيارة الإسعاف، لتجنب الضغط غير الضروري على قلبك".

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