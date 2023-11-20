قبل حدوثها بثوان.. 9 علامات تكشف السكتة الدماغية الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى الدماغ، وهناك نوعان رئيسيان من السكتات الدماغية: السكتة الدماغية الصغيرة والسكتة الدماغية النزفية.

يمكن أن تؤدي السكتة الدماغية الكبيرة إلى تلف دائم في الدماغ أو حتى الموت، لذلك، من الضروري أن تكون على دراية بأعراض السكتة الدماغية الصغيرة، التي تسمى بـ " النوبة الإقفارية العابرة".

أشارت هيئة خدمات الصحة البريطانية إلى أن، تؤدي السكتة الدماغية الصغيرة إلى نقص وصول الأكسجين إلى الدماغ، وعلى الرغم من أن التأثيرات قد تكون قصيرة الأجل، إلا أنها مؤشر على إصابتك بسكتة دماغية أكثر ضررًا على وشك الحدوث.

وهناك عدة علامات تحذيرية تظهر قبل الإصابة بـثوان، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

شلل كامل في أحد جانبي الجسم.

فقدان الرؤية المفاجئ، أو عدم وضوح الرؤية، أو الرؤية المزدوجة.

الدوار.

الشعور بالتعب.

الدوخة.

الارتباك.

صعوبة في فهم ما يقوله الآخرون.

فقدان التوازن.

صعوبة في البلع.

لذا، إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، عليك الاتصال بالإسعاف فورًا.

وفي بعض الحالات، هناك عدة أعراض تظهر بعد الإصابة بدقائق، وتشمل:

تدلي جانب واحد من الوجه.

ضعف وتنميل في أحد الذراعين.

كلام غير واضح.

- من هم الأشخاص المعرضون لهذا المرض؟

الأشخاص المعرضون لخطر كبير للإصابة بالسكتة الدماغية الصغيرة، هم أولئك الذين يعانون مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

- أسباب السكتة الدماغية الصغيرة:

تحدث عندما يتم انسداد أحد الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالأكسجين والمواد المغذية، ما يسبب تشكيل جلطة دموية في مكان آخر من الجسم.

- ما الذي يسبب جلطة الدم؟

عندما تُضَيَّق الشرايين بسبب رواسب المواد الدهنية، بما في ذلك الكولسترول، تنكسر اللويحات المتصلبة وتسبب إصابة الأوعية الدموية.

وأوضحت الجمعية الأمريكية لأمراض الدم أن الجلطة الدموية تساعد على منع النزيف المفرط عند إصابة الأوعية الدموية.

- ما هي أفضل الطرق لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم؟

ذكرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، عدة نصائح لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم، وتشمل:

1. ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.

2. يُنصح أيضًا بالإكثار من شرب الماء، لمنع الجفاف، وهو عامل خطر لتجلط الدم.

3. الحفاظ على وزن صحى.

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