واقعة غريبة.. بنك يحول 100 مليون دولار لعملائه عن طريق الخطأ.. وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، تسبب خطأ تقني في أحد البنوك بالهند في تحويل 100 مليون دولار إلى عملائه دون قصد.

ووفق صحيفة إندبندنت" البريطانية، فإن البنك التجاري المتحد UCO في كولكاتا، شرق الهند، حول مبلغ يصل إلى 8.2 مليار روبية، أي ما يعادل حوالي 100 مليون دولار، إلى عملاء البنك عن طريق الخطأ بسبب مشكلة تقنية.

ومن جانبه، كشف البنك في بيان رسمي أن خطأ في خدمات التحويل عبر الإنترنت، تسبب في هذه الواقعة الغربية، مشيرا إلى أنه يتم التحقق في هذه المشكلة الفنية الداخلية التي أثرت في خدمة الدفع الفوري.

وأكد البنك استعادة ما يقرب 79% من المبلغ الذي تم تحويله بالخطأ، موضحا أنه بدأ إجراءات لاسترداد المبلغ المتبقي، حيث أبلغ وكالات إنقاذ القانون بالحادثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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