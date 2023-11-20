افتكرها نصب.. رجل يتجاهل رسالة فوزه بمبلغ خيالي - وهذا ما حدث له بعد معرفته الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وجد رجل من ميشيجان بالولايات المتحدة، نفسه الفائز بجائزة اليانصيب الكبرى التي تزيد قيمتها عن 400 ألف دولار، على الرغم من أنه لم يكن يعلم حتى أنه دخل السحب.

ووفقا لموقع ndtv ، فإن الرجل عند تلقيه إشعارًا عبر البريد الإلكتروني بفوزه، رفض في البداية الأمر باعتباره عملية احتيال، ووجد صعوبة في تصديق أنه كان بإمكانه الفوز بهذا المبلغ الكبير دون أن يدرك حتى أنه كان يشارك، ومع ذلك، بعد التحقق من صحة الرسالة، غمرته السعادة.

وفقًا لليانصيب في ميشيجان، فاز البالغ من العمر 67 عامًا، والذي اختار عدم الكشف عن هويته، بمبلغ 416.322 دولارًا أمريكيًا بعد أن تم اختياره في سحب عشوائي تم إجراؤه.

وقال الرجل: "لقد رأيت رسالة بريد إلكتروني من يانصيب ميشيجان تفيد بأنني فزت بجائزة فرصة ثانية بقيمة 416,322 دولارًا أمريكيًا، واعتقدت أنها كانت رسالة بريد إلكتروني احتيالية".

وأضاف: "عندما اتصلت بمسابقة يانصيب ميشيجان، أدركت أنني فزت، ما زلت لا أصدق أن هذا حقيقي، إنه شعور جنوني أن تفوز بجائزة يانصيب كبيرة كهذه".

ومؤخرا، زار الرجل مقر اليانصيب للمطالبة بجائزته الكبرى، والتي يخطط لمشاركة جزء منها مع عائلته ثم الاحتفاظ الباقي.

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