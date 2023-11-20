الامارات | بعد ظهورها لـ 8 ثوان في مسلسل "صراع العروش".. بدء أعمال قطع عدة أشجار نالت شهرة كبيرة في ايرلندا الشمالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت في ايرلندا الشمالية اليوم أعمال قطع عدة أشجار اكتسبت شهرة بعد ظهورها في مسلسل "صراع العروش".

وسوف يتم قطع ستة أشجار في منطقة دارك هدجيز وإجراء أعمال تشذيب لعدة أشجار أخرى.

واكتسب "نفق الأشجار" في مقاطعة أنتريم بايرلندا الشمالية شهرة بعد ظهوره في المسلسل، وأصبح يجتذب الآن أعداداً غفيرة من السائحين من مختلف أنحاء العالم.

وبدأت أعمال قطع الأشجار اليوم أثناء تواجد بعض السائحين لزيارة المكان.

وصرح ميرفين ستوري رئيس صندوق الحفاظ على منطقة دارك هدجيز أن قرار قطع الأشجار جاء بعد صدور تقريرين بضرورة إزالة بعضها لدواعي السلامة.

واستطرد أن "ظهور هذه الأشجار لمدة ثماني ثوان في مسلسل صراع العروش قام بتغيير طريق بريجاج ومنطقة دارك هيدجز للأبد، ولقد جاءنا اليوم رغم إغلاق الطريق أشخاص من كاليفورنيا".

وأضاف: "رغم أننا كنا نريد أن تبقى هذه الأشجار إلى الأبد، فالواقع أن ذلك لن يحدث رغم أن بعضها يبلغ من العمر 300 عام، وبالتالي من الضروري تنفيذ أعمال إزالتها".