تحذير من عادة شائعة تعرضك للإصابة بنزلة البرد.. توقف عنها فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

بدأت بالأمس تقلبات النصف الثاني من الخريف التي تعلن عن قرب موعد الشتاء، ومعها ينتشر دور البرد وتنشط الفيروسات، لذلك وجب التنبيه من بعض العادات التي تنقل العدوى والتي يجهل خطورتها بعض الناس وما زالوا يتداولونها بينهم، منها اللجوء للتكييف بمجرد الشعور ببرودة الجو من بعدها الخروج من المنزل، وهي أسوأ العادات بحسب حديث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية والحساسية والمناعة، لـ«هن».

تحذير من عادة شائعة تنقل العدوى

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية والحساسية والمناعة، إن هناك عادة شائعة بين المصريين، وخاصًة الأمهات عند الشعور بالبرد يقومون بتشغيل أجهزة التكييف أو الدفايات بشكل متكرر وما زال الشتاء لم يدخل بعد، وعند دفء الطفل وبعدها تعرضه للطقس البارد يصاب بدور البرد، ومن الأفضل عدم تشغيل التكييف في هذا الوقت والاستعانة بالمشروبات التي تساعد الجسم على الشعور بالدفء.

عادات شائعة تنقل عدوى البرد

وأضاف «بدران» أن هناك عادات أخرى تسبب نقل عدوى فيروس الإنفلونزا والبرد منها التالي:

1-عناق وتقبيل الأطفال خاصًة إن 40% من نزلات البرد حالياً بلا أعراض.

2- عدم ارتداء الكمامة خلال التعامل مع مصابين بأعراض تنفسية.

3-قلة غسل الأيدي.

4-السماح للأطفال بوضع الأصابع في الفم أو الأنف أو العين، ما يكسب العدوى بفيروسات نزلات البرد بسهولة.

5-الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية، فهى لا تعالج نزلات البرد كونها تحدث بسبب الفيروسات وليست البكتيريا، كما إن المضادات الحيوية العشوائية تقلل من المناعة وتقتل البكتيريا النافعة.

6-سوء التغذية، إهمال تناول الوجبات المتوازنة في الكم والنوع.

7-السماح بتدخين التبغ أو التعرض للتدخين السلبي.

8- السماح بالدخول بالأحذية للغرف أو صالات المعيشة.

9-سوء تهوية الأماكن المغلقة.

10-عدم تعقيم الأسطح التي يتعدد لمسها، مما يساعد في انتشار فيروسات نزلات البرد.

11-عدم الاعتناء بارتداء الأطفال ملابس واقية من برد الشتاء.