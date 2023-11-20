علامة تظهر أثناء العلاقة الحميمة تكشف إصابتك بسرطان الرحم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان عنق الرحم يوجد في أي مكان بمنطقة عنق الرحم، وهو الفتحة بين المهبل والرحم.

وأعراضه يمكن أن تكون خفية أو مشابهة لبعض الحالات مثل الأورام الليفية أو التهاب بطانة الرحم، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولكن قد تتمكن من اكتشاف أحدها أثناء ممارسة الجنس، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وتشمل أعراض سرطان عنق الرحم الألم أو عدم الراحة أثناء ممارسة الجنس.

ويُطلق على الألم أثناء ممارسة الجنس إسم "عسر الجماع"، وهو أمر تعاني منه بعض النساء على الرغم من إصابتهم بسرطان عنق الرحم، ويمكن أن يكون ناجمًا عن العديد من الحالات الأخرى، لذا يجب استشارة الطبيب إذا واجهتي هذه الأعراض.

الأعراض الأخرى التي قد تواجهك هي:

-نزيف مهبلي غير عادي، يعني هذا بين الدورات الشهرية أو أثناء أو بعد ممارسة الجنس وفي أي وقت بعد انقطاع الطمث.

-إفرازات مهبلية.

-ألم في المنطقة الواقعة بين عظام الفخذ والتي تسمى الحوض.

كما إن النزيف من المهبل في أوقات غير أوقات الدورة الشهرية يميل إلى أن يكون أحد أكثر أعراض سرطان عنق الرحم شيوعًا، أما إذا حدث بعد ممارسة الجنس، فهذا ليس بالضرورة علامة على المرض.

وغالبًا ما يحدث ذلك بسبب ما يسمى تآكل عنق الرحم أو الشتر الخارجي، وهي حالة شائعة لدى الفتيات والنساء الصغيرات اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل أو الحوامل والتي تتسبب في ظهور الخلايا بشكل طبيعي داخل قناة عنق الرحم على السطح الخارجي.

ويحدث تآكل عنق الرحم بسبب تغير الهرمونات وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه أو عن طريق تغيير وسائل منع الحمل.

الأسباب:

حوالي 99.7 % من حالات سرطان عنق الرحم ناجمة عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري التناسلي عالي الخطورة.

وتعد فيروسات فيروس الورم الحليمي البشري شائعة جدًا ولا تميل إلى إصابة معظم الأشخاص بالمرض.

ولكن يمكن أن يسبب في بعض الأحيان ثآليل تناسلية أو تغيرات غير طبيعية في خلايا السرطان.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) أنه يمكنك الحصول على فيروس الورم الحليمي البشري من:

أي اتصال الجلد إلى الجلد في المنطقة التناسلية.

الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي.

مشاركة الألعاب الجنسية

خطوات يجب اتخاذها للوقاية من سرطان عنق الرحم:

-فحص عنق الرحم من قبل الطبيب المختص.

-كوني على دراية بأعراض سرطان عنق الرحم واطلبي المشورة الطبية في حالة ظهور أي علامات.

-احصلي على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري إذا كان عمرك 11-18 عامًا.

العلاج:

يشمل العلاج إجراء عملية جراحية أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

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