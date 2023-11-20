تقلل السكر في الدم.. عنصر غير متوقع من مطبخك يحارب التهاب الأمعاء والقولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعاني الكثير من الناس بمختلف الأعمار من التهاب الأمعاء، ويحدث نتيجة التهاب الغشاء المخاطي للأمعاء، وقد يشمل الالتهاب؛ المعدة والقولون وهو التهاب في الأمعاء الدقيقة، ويحدث بسبب تناول الاطعمة او المشروبات الملوثة بالبكتيريا او الفيروسات.

ومن الشائع أن الأطباء ينصحون دائما مرضى التهاب الأمعاء والقولون، بتقليل التوابل في طعامهم، ومع ذلك فإن هناك بعض التوابل والأعشاب تساعد في تهدأة حدة التهاب الأمعاء، وفقا لما جاء بموقع "eatingwell".

الكركم

الكركم، وهو نوع من التوابل الصفراء، غني بالكركمين، وهو مركب له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يعتقد أن الكركمين يساعد في تقليل الالتهاب في الأمعاء عن طريق تثبيط إنتاج السيتوكينات الالتهابية.

جذر العرقسوس

يعد نبات جذر العرقسوس نبات عشبي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات. تم استخدامه تقليديًا لتهدئة المعدة وتخفيف الارتجاع الحمضي وعسر الهضم.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل هو نوع آخر من التوابل ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات. يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيا لها خصائص مضادة للالتهابات. وقد استخدم الزنجبيل منذ فترة طويلة للتخفيف من الغثيان والقيء والدوار. قد يقلل الزنجبيل أيضًا من الغازات والانتفاخ عن طريق تحفيز إنتاج الإنزيمات الهاضمة.

القرفة

تعتبر القرفة هي توابل شائعة أخرى يمكن أن تساعد في تحسين الهضم. تحتوي القرفة على مركب يسمى سينمالدهيد، والذي يمكن أن يساعد في مقاومة الالتهاب، وتنظيم نسبة السكر في الدم، وله خصائص مضادة للميكروبات قد تساعد في تحسين ميكروبيوم الأمعاء.

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