الامارات | «نهج دبي».. 100 ألف مستخدم و200 ألف دورة تدريبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن نجاح منصة «نهج دبي» باستقطاب أكثر من 100 ألف مستخدم مع توفيرها لأكثر من 200 ألف دورة تدريبية.

ويسلط إنجاز «نهج دبي» الضوء على التأثير المهم لكلية دبي للسياحة في الارتقاء بمعارف ومهارات ومعايير القوى العاملة في القطاع، فضلاً عن إبراز دورها المحوري في النهوض بالبرامج التعليمية وتنمية المهارات في المنطقة. وخلال عام 2023 تمكنت الكلية من خلال مبادرتين مهمتين من تعزيز التعليم. تمثلت الأولى بإطلاق برنامج تدريبي حول «اضطراب التوحد والإدراك الحسي» على منصة «نهج دبي»، بينما لعبت المبادرة الثانية وهي بعنوان «الطريق إلى COP28 الإمارات» دوراً محورياً في استقطاب المزيد من الطلاب إلى المنصة.

وأسهم تركيز المنصة على توفير دورات «الخدمة الشاملة»، والتزامها بتقديم خدمات استثنائية لجميع الزوار، خصوصاً الزوار من أصحاب الهمم في تعزيز مستوى رضا الزوار بشكل ملحوظ، وقد كان استبيان رضا الزوار من المقاييس الرئيسة لهذا الإنجاز، والذي أظهر زيادة كبيرة في آراء وردود الأفعال الإيجابية للزوار.

وقال المدير العام لكلية دبي للسياحة عيسى بن حاضر: «نفخر بإنجازات منصة نهج دبي، التي تتماشى مع مستهدفات ورؤية أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزيز مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. ويعكس نجاح المنصّة التزامنا المستمر بالسياحة الشاملة وتوفير بيئة مناسبة لجميع الزوار، مع الحرص على تقديم خدمات استثنائية في كل مراحل رحلة الزائر. وفي الوقت الذي نواصل به مسيرة النمو والابتكار والإلهام، فإننا نسعى لتحقيق أهدافنا في بناء جيل جديد من المتخصصين في قطاع السياحة، لتمهيد الطريق نحو المزيد من الإنجازات والتميز».

وتُشكل المنصة التفاعلية «نهج دبي» الركيزة الأساسية في استراتيجية دبي السياحية والاقتصادية لدورها الكبير في تمكين القوى العاملة، وتزويدهم بالمعارف والأدوات الضرورية لتحسين تجارب الزوار وتشجيعهم على تكرار الزيارة. كما يعزز التركيز الاستراتيجي على التدريب والشمولية نمو دبي بوصفها وجهة سياحية عالمية تلبي تطلعات جميع فئات زوّارها بمن فيهم أصحاب الهمم.