الامارات | 16 جنسية تتنافس على ظهور الهجن في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط مشاركات من 16 جنسية، اختتمت منافسات النسخة الخامسة من «المفحام الأولي» لماراثون «عيد الاتحاد» للهجن لغير المواطنين، التي تنظمها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نادي دبي لسباقات الهجن بمنطقة المرموم.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول إلى 1200 متر لفئة الوزن المفتوح، واستطاعت سيندي فابر (لوكسمبورغ) تحقيق المركز الأول على المطية «همام»، تلاها ألكسندر أوستروالد (المملكة المتحدة) على المطية «الأدبس»، فيما جاءت آن هوبر (بلجيكا) في المركز الثالث على المطية «دفندر».

أما في فئة وزن الفردة، لمسافة 1500 متر، فتمكنت لورا عزت (إستونيا) من نيل المركز الأول على المطية «الخرم»، تلتها أودي ديرفلينغر (فرنسا) على المطية «الشبابي»، فيما جاءت أمينة الرويعي (البحرين) في المركز الثالث على المطية «شيبوب». وشهد السباقان مشاركة 26 متنافساً من 16 جنسية مختلفة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الذي توج الفائزين، أن الإقبال الكبير من جنسيات مختلفة للمشاركة في السباق، مؤشر نجاح للرؤية التي ينتهجها المركز، مضيفاً «حققنا الأهداف المنشودة من هذه السباقات، وأهمها تقديم صورة حقيقية عن تراثنا الإماراتي من خلال أحد كنوزه ألا وهو الهجن، وساعدنا مقيمين وزواراً على التعرف إلى ملامح من موروثنا الأصيل».

وشهد الماراثون حضوراً جماهيرياً لافتاً على مستوى الجاليات الأجنبية في دبي، إذ توافد أفرادها لمؤازرة المتسابقين، وسط أجواء مليئة بالحماسة والفرح.