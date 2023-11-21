الامارات | شاكيرا تشتري «راحة بالها» بـ 7.3 ملايين يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت نجمة موسيقى البوب الكولومبية شاكيرا، أمس، إلى تسوية مع ممثلي الادعاء العام، لتفادي محاكمتها في برشلونة بتهمة عدم سداد ضرائب دخل في إسبانيا بقيمة 14.5 مليون يورو (15.7 مليون دولار) بين عامي 2012 و2014.

وفي إطار الاتفاق، وافقت شاكيرا على الاتهامات، وعلى سداد غرامة تساوي 50% من المبلغ المستحق، أي أكثر من 7.3 ملايين يورو.

ووجه القاضي خوسيه مانويل ديل أمو سانتشيث سؤالاً هو «هل تدركين الحقائق وتوافقين على العقوبات الجديدة التي طُلبت؟»، لتجيب شاكيرا «أجل». وتعهدت المغنية في السابق بأنها ستكافح ما وصفتها بأنها اتهامات زائفة.

وأكدت المغنية التي تعيش مع طفليها في ميامي، منذ انفصالها عن بيكيه، في بيان «كان أمامي خياران: الاستمرار في القتال حتى النهاية، وتعريض راحة بالي وبال طفليّ للخطر والتوقف عن إنتاج الأغنيات والألبومات والجولات»، أو «إغلاق هذا الفصل من حياتي وتركه خلفي».