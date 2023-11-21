الامارات | في رواق الفن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تعيين دويغو ديمير في منصب قيّمة فنية في رواق الفن وأستاذة مساعدة في تاريخ الفن، في إطار سعي رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي إلى الاستفادة من خبرتها في تعزيز التزامه بتنظيم المعارض ودعم التجارب الفنية المختلفة من حيث الشكل والمفهوم، إلى جانب اكتشاف جوانب جديدة من تاريخ الفن.