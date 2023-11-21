لايف ستايل

الامارات | في رواق الفن

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن في رواق الفن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تعيين دويغو ديمير في منصب قيّمة فنية في رواق الفن وأستاذة مساعدة في تاريخ الفن، في إطار سعي رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي إلى الاستفادة من خبرتها في تعزيز التزامه بتنظيم المعارض ودعم التجارب الفنية المختلفة من حيث الشكل والمفهوم، إلى جانب اكتشاف جوانب جديدة من تاريخ الفن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا