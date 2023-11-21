ما هي فوائد وأضرار مضغ العلكة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مضغ العلكة عادة شائعة في جميع أنحاء العالم، حيث تساعد على تحسين صحة الفم، وتقليل التوتر، وزيادة التركيز.

في هذا التقرير، نذكر لكم فوائد وأضرار مضغ اللبان، وفقًا لما ورد في موقع "Pravda. Ru" الروسي.

قالت الدكتورة الروسية ناتاليا بيلوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، العلكة في حد ذاتها ليس ضارة بالجسم.

وتابعت: "يؤدي مضغ العلكة بشكل غير مستمر، إلى عواقب سلبية، حيث تسبب إجهادا زائدا للمفاصل الفكية الصدغية ويؤدي إلى ألم في الوجه والرأس، فضلا عن ذلك، فإن الاستهلاك المفرط للعلكة السكرية يمكن أن يساهم في تطور التسوس ومشكلات أخرى في الأسنان".

ونصحت بيلوفا: "يجب مضغ العلكة الخالي من السكر لتقليل مخاطر تسوس الأسنان، لمدة لا تزيد عن 20- 30 دقيقة في المرة الواحدة، وتجنب مضغها لمدة ساعة تقريبا للسماح لمفاصل الفك وعضلاته بالاسترخاء".

وتقول: "يوفر مضغ العلكة عديد من الفوائد، حيث تساعد حركة المضغ على تحفيز إفراز اللعاب، ما يساهم في حماية اللثة والأسنان بشكل طبيعي من تأثير البكتيريا والأحماض".

وتابعت: "تعمل أيضًا على تقليل مستوى التوتر والقلق، وكذلك تحسين الذاكرة والتركيز".

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