بدون أدوية.. 7 طرق للتخلص من الصداع في دقائق

القاهرة - سمر حسين - صحة

الصداع من المشاكل التي تواجه ملايين الناس حول العالم، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة العلاج المناسب للهروب من الآلام، خاصًة أن بعض الأشخاص يتضررون من الأدوية، وغيرهم ممن لا يٌساهم العلاج في شفائهم، لهذا السبب نقدم لك في السطور التالية أفضل طريقة للتخلص من الصداع بدون أدوية في دقائق.

أفضل طرق طبيعية للتخلص من الصداع بدون أدوية

بحسب موقع «مايو كلينك»، الطبي هناك عدة طرق طبيعية للتخلص من الصداع منها التالي:

-ابحث عن مكان هادئ، كل ما عليك التوجه للغرفة ومن بعدها أطفئ الأنوار، إذ يُؤدي الضوء والصوت إلى تفاقم الألم المرتبط بالصداع النصفي.

-حاول الاسترخاء في غرفة مظلمة وهادئة، ضع كمادات ساخنة أو باردة على رأسك أو رقبتك، فالكمادات الباردة تُحدِث شعورًا بالخدر، وقد يُؤدي ذلك إلى تخفيف الشعور بالألم، كما تعمل الكمادات الساخنة والضمادات الساخنة على إرخاء العضلات المٌتوترة.

- تخلص من التوتر:

كثيرًا ما يكون التوتر والصداع النصفي متلازمين، لذا إذا كنت تعاني من الصداع بسبب التوتر تخلص من التوتر بالطريقة التالية:

-اجعل حياتك بسيطة.

-نظِم وقتك بحكمة.

-عدِّل قائمة مهامك كل يوم، سواء في العمل أو المنزل.

مارسي التمارين الرياضية بانتظام

أثناء ممارسة الأنشطة البدنية، يفرز جسمك مواد كيميائية مٌعينة تحجب إشارات الألم عن الوصول إلى الدماغ، وتُساعد هذه المواد الكيميائية على تقليل القلق والاكتئاب، وهما الحالتان اللتان قد تؤديان إلى تفاقم الصداع النصفي.

تناول الطعام بحكمة:

يمكن أن تؤثر عادات تناول الطعام على زيادة الصداع النصفي، لذلك تناول الطعام في نفس الوقت كل يوم تقريبًا.

-عدم تجاهل الوجبات.

وبحسب حديث سابق للدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية والمناعة ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، يٌمكن تقليل حدة الصداع النصفي باتباع نظام غذائي صحي، يٌسهم بشكل كبير في التقليل من الأعراض، وأحيانًا تكون كثرة تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين سببًا في إصابة الشخص بالصداع النصفي.