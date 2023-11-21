التعب المزمن.. 6 طرق فعالة للتعامل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني كثير من الأشخاص من التعب المزمن، وهي حالة صحية تتميز بالشعور المستمر بالتعب والإرهاق، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة.

وقالت الدكتورة الروسية يانا غريبوك: "يعاني الشخص أولا، من الاضطراب والأرق والتعب في الصباح والنعاس ونزلات البرد المتكررة"، وفقا لصحيفة "Gazeta.Ru" الروسية.

وتابعت: "في وقت لاحق، يعاني انخفاض طاقته حتى بعد أخذ قسط من الراحة، كما يشعر بالضباب في الرأس".

وأضافت: "هناك عدة طرق لمكافحة متلازمة التعب المزمن، وتشمل التأمل والتنفس العميق، وتحديد أولويات المهام، وتخطيط وقت العمل، وتقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر حتى يشعر الجسم بأنه ينفذ مهامه بشكل جيد، فضلا عن، ممارسة التمارين البدنية الخفيفة وتكثيفها تدريجيا".

اقرأ أيضًأ:

حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بجرثومة المعدة.. وهذه الأعراض تكشف

علامة في أصابع اليدين والقدمين تكشف إصابتك بـ القاتل الصامت

أسوأ في الصباح.. علامات تظهر على جسمك تكشف انتشار سرطان البروستاتا

لن تتوقع.. 5 فئات ممنوعة من تناول الشاي باللبن.. هذا ما يحدث لهم

تظهر قبل التشخيص بسنتين.. 4 أعراض خطيرة لسرطان القولون