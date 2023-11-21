هل من الآمن تناول الرضع شاي الشمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الشاي مشروب شائع في جميع أنحاء العالم، ويتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، فإن إعطاء الشاي للرضع قد يكون خطيرًا.

في هذا الصدد، حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من تقديم شاي الشمر للرضع والأطفال الصغار حتى عمر 4 سنوات.

وأوضحت الرابطة ذلك بأن الشمر يحتوي على هرمون "الإستراجول"، الذي أدى تناول جرعات عالية منه إلى سرطان الكبد في التجارب، التي تم إجراؤها على الحيوانات، بينما لم يتم التحقق من سلامته بالنسبة للرضع.

وأضافت أنه لم يتم وضع حد دقيق لمقدار هرمون "الإستراجول" الآمن يومياً، لذا يجب على الأطفال دون سن 11 عاماً شرب شاي الشمر باعتدال.

وأشارت أيضًا إلى أنه بدلاً من شاي الشمر يمكن تخفيف آلام البطن لدى الرضع من خلال شاي الكراوية، لاحتوائه على زيوت تعمل على تحفيز عملية الهضم وتخفيف آلام البطن.

بالإضافة إلى ذلك، تدليك بطنه بلطف في اتجاه عقارب الساعة.

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