3 خطوات سحرية تمنع ظهور الرؤوس السوداء على بشرتك.. واظبي عليها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الرؤوس السوداء واحدة من المشكلات التي تواجهها النساء عند ظهورها على البشرة، حيث إنها تسبب شعورًا كبيرًا بالانزعاج، فهي عبارة عن شوائب يُمكن أن تظهر في منطقة ما في البشرة، وتتسبب عدة عوامل في ظهورها بما في ذلك الدهون الزائدة، وخلايا الجلد الميتة، والمسام المسدودة، والبكتريا.

خطوات لمنع الرؤوس السوداء من الظهور

وعلى الرغم من أنه يمكنك علاج الرؤوس السوداء بسهولة إلًا أن أفضل حل هو منع ظهورها من الأساس، وقدم موقع «wikihow» العالمي، مجموعة من الخطوات الفعالة التي تساهم في منع ظهور الرؤوس السوداء على البشرة، وهي:

نظّفي بشرتك بانتظام

وأوضح الموقع أن غسيل وجهك بانتظام من أجل إزالة أي دهون زائدة أو بكتيريا أمر مهم جدًا، لأنه سيمنع الرؤوس السوداء من التكون أو سد المسام، فقط استخدمي منظف بشرة ذو درجة حموضة متعادلة، كما يمكنك البحث عن منظفات تحتوي على حمض الساليسيليك الذي يساعد في الحفاظ على نظافة المسام ويمنع اختراقها.

تجنبي الإفراط في غسل البشرة

وأضاف الموقع أن غسل البشرة وتنظيفها أمرًا مهمًا وعدم الإفراط في غسلها مهم أيضًا، لأن غسل البشرة أكثر مما ينبغي أو بقوة قد يهيّجها، ويُجرّدها من زيوتها الطبيعية، ويُؤدي إلى اختراقها من الأوساخ والبكتيريا، ما قد يٌسبب ظهور الرؤوس السوداء.

إزالة الماكياج قبل النوم

ولفت الموقع إلى أن الخلود إلى النوم مع وجود الماكياج أو أي مستحضرات تجميل على بشرتك يٌمكن أن يسد المسام، لذلك أزيلي كل الماكياج من بشرتك باستخدام منظف لطيف أو مُزيل الماكياج قبل النوم، إذ يُمكنك استخدام مُزيل متخصص أو منظف بشرة لطيف قبل النوم.