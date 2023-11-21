أفضل تمارين للتخلص من آلام الظهر في دقائق

القاهرة - سمر حسين - صحة

آلام الظهر من الشكاوى المتكررة لملايين الناس، وتزداد مع قدوم الشتاء والشعور بالبرد، لذلك نقدم في السطور التالية مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعدك على التحسن، مثل تمرين «الملاك»، الذي يمنح عضلات ظهرك الامتداد بجانب تمارين أخرى للعمود الفقري وغيرها من التمارين التي من شأنها أن تٌحسن حالتك بدون أدوية.

أفضل طريقة للتخلص من آلام الظهر

بحسب موقع «Express» هناك مجموعة من التمارين التي إذا داومت عليها تٌحسن من حالتك الصحية وتخفف الآم الظهر وتخفف آلام الظهر، منها تمرين الملاك، وفي هذا التمرين أعط ظهرك للحائط مع وضع الرسغين والمرفقين والرأس والكتفين والظهر إلى الحائط، واجعل كعباً واحداً يلامس الحائط.

- ثم في الخطوة التالية ارفع يديك ببطء حتى تصبح فوق رأسك، ثم اخفض يديك حتى تتساوى مع كتفيك.

-تأكد من بقائهما على الحائط، وكرر ذلك من 5 إلى عشر مرات.

-تمرين الصدر

وفي تمرين الصدر الذي من شأنه هو الآخر أن يساعدك على التخلص من آلام الظهر، أجلس منتصبًا وذراعاك أمامك مباشرة، واستنشق واسحب ذراعيك للخارج وباتجاه الظهر.

-وفي الخطوة التالية خذ نفسًا عميقًا وستشعر بصدرك وكتفيك ينفتحان، كرر ما فعلت عدة مرات.

-تمرين الباب

أما تمرين «الباي»، فهو تمرين يمكن إجراؤه عند السير عبر باب وذراعاك مفتوحتين، بحيث تقفل يديك فقط بحيث تكون أقل من ارتفاع الكتف، ويجعلك هذا التمرين تشعر بامتداد رائع لعضلات الصدر، التي تضيق عندما تنحني للأمام.

تمرين جلوس الحائط

ومن خلال تمرين جلوس الحائط، فقط قوم بعمل اتكاءِ بسيط لظهرك على الحائط مع ثني الركبتين، وكأنك في وضعية الجلوس، لمدة 10 ثوانٍ، بمعدل من 8 إلى 12 مرة، ويٌساهم في تخفيف آلام العمود الفقري، بحسب حديث المدربة الرياضية نيرة أحمد لـ«هُن».