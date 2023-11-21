ما هي أضرار مشروبات الطاقة على الصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يحب كثير من الأشخاص تناول مشروبات الطاقة، حيث تساعدهم على زيادة الطاقة والتركيز والأداء الرياضي، دون وعي بأضرارها الصحية.

وحذرت الطبيبة الروسية زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، في مركز البحوث والتعليم بجامعة موسكو، من خطورة تناول مشروبات الطاقة، لما لها من أضرار صحية، وفقًا لموقع " لينتا. رو" الروسية.

وتقول الطبيبة: "مشروبات الطاقة هي مواد تُجبر الجسم على العمل بأقصى طاقته، وشعور المرء بالتعب هو رد فعل دفاعي لحماية بعض آليات الجسم، وعندما يتناول الشخص مشروبات الطاقة يكبح هذه العملية من أجل مواصلة العمل".

وتابعت: "يسبب هذا الأمر تمدد الأوعية الدموية الدماغية، وتمدد الشريان الأبهري، التي تعني انتفاخ جدار الوعاء الدموي في جزء منه، لذا، عند زيادة الضغط أو الهرمونات التي تسبب انقباض الأوعية الدموية أو توسعها فقد يتمزق الوعاء الدموي ويموت الشخص".

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