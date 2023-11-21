وصفة طبيعية تٌخلصك من الإمساك في 30 دقيقة.. مكوناتها في مطبخك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الإمساك من الأمراض الشائعة بين الناس الذي يسبب قلقا وشعور بالتعب؛ لهذا يلجأ البعض للوصفات الطبيعية التي تخفف الألم وتساعد في علاج الإمساك منها وصفة قدمتها خبيرة التغذية البريطانية فانيسا إيرين، عبر حسابها على «تيك توك»، وقالت إنها تعالج الإمساك خلال 30 دقيقة، وتعتمد على مكونات بسيطة من مطبخك، بحسب تقرير نشرته «الديلى ميل».

وصفة لعلاج الإمساك في 30 دقيقة

وتقول فانيسا إيرين عبر مقطع فيديو قدمته على صفحتها، إن وصفة علاج الإمساك في 30 دقيقة هي مشروب مكون من الكرفس والسبانخ والماء، وكل ما عليك فعله هو مزج الثلاثة مكونات فى الخلاط، وعقب خلطها جيدًا اعتماد هذا المشروب، واعتمدت «إيرن» في مشروبها على دراسة علمية أثبتت أن الخضروات التي تحتوى على كمية عالية من الماء والألياف، يمكن أن تجعل الطعام ينتقل بشكل أسرع عبر الأمعاء، مما ينظم عملية الهضم، بجانب أن الكرفس يحتوى على ما يقرب من 95 في المائة من الماء وبالمثل يشكل الماء 93% من السبانخ، لذلك هو خليط جيد للتخلص من الإمساك.

طرق أخرى للتخلص من الإمساك

وعبر لقاء تلفزيوني سابق قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في القصر العيني، إن الإمساك عبارة عن حركة الأمعاء الثقيلة بسبب البطء الشديد في الهضم، أو عدم القدرة على التخلص من فضلات الطعام، ويمكن علاجه منزليًا من خلال عدة وصفات طبيعية لعلاج الإمساك كالتالي:

- تناول كوب زبادي على وجبة العشاء من أي نوع.

- إضافة كمية متوسطة من الردة.

- ‏إضافة ملعقتين عسل النحل.

وقدم«موافي» نصائح أخرى لعلاج الإمساك:

-يجب شرب الماء الكافي-حوالي لترين- لبقاء الجسم رطبًا.

- تناول طعام غني بالألياف مثل الأفوكادو أو الألبان. ‏

- ‏ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع، إذ يعمل النشاط البدني على زيادة نشاط العضلات في الأمعاء