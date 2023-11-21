ليان طفلة فلسطينية فقدت قدميها في العدوان الإسرائيلي: «نفسي يرجعوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أطفال غزة بلا مأوى يلاحقهم الموت، لم يجدوا طريقًا للهروب والفرار، فالذين لم تصبهم رصاصات قصف الاحتلال، لحقتهم الصواريخ والقذائف، جرائم شتى تتوالى كل يوم، عدد كبير منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة بسبب القوات الغاشمة، هكذا أصبحت الحياة في فلسطين، لتظهر طفلة قلبها ينزف دمًا، وأرجلها لم تعد لها وجود إذ بُترت، في فاجعة ألمت كل القلوب.

طفلة فقدت رجليها بسبب دولة الاحتلال

لم تجد سبيلًا للنجاة، في ألم وأسى ظهرت طفلة لا تعلم ماذا تفعل في أيامها القادمة، بدون قدميها زلزلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول النشطاء مقطع الفيديو المعروض على تلفزيون فلسطين، أوجعت القلوب ظهرت فيه وهي تتحدث عما تعرضت له من قوات الاحتلال في غزة.

كلمات طفلة فلسطينية ألمت القلوب

وبكلمات تحمل الأسى، قالت ليان 14 عامًا: «فقدت رجلي مش حاسة بيهم»، وأمام الأسئلة التي وجهها لها المراسل توقف لسانها عند جملة واحدة: «رجلي مش موجودة كان نفسي أكمل مستقبلي»، كان ذلك إثر حرب الإبادة الاسرائيلية في غزة بفلسطين، ليتفاعل الجميع باكين لقوات الاحتلال التي فقدت ضمائرها.

كيف فقدت ليان قدميها؟

وتحكي قصتها قائلة: «أول صاروخ قطع رجلي، أخواتي كانوا كلهم نايمين الاتنين، وأنا كنت نايمة جمبهم طاروا في الهوا، تاني صاروخ طيرني أنا عند الجيران الشظايا صارت توقع عليا»، لتظل مناشدة الإسعاف محاولة أن تجد أملًا، لكن لم يعد للأمل وجود مع الاحتلال الغاشم.

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«صرت أناشد الإسعاف وأنا بناشد فيهم مش لاقية حاجة تنجدني، في الآخر فقدت الأمل وأغمى عليا، من كتر ما صرخت، صحيت على صوت أمي وهي بتقول دي بنتي جابوني على الغرفة برفع رجلي لقيتهم مقطوعين، حابة أوصل لربنا وبناشده بس يرجعن رجلي، أرجع أكمل مستقبلي أرجع مدرستي أرجع أكمل تعليمي».

طبيب نفسي: يجب الانتباه للأطفال

وأوضحت إيناس علي، استشاري الصحة النفسية، لـ«هُن»، أن الطفلة التي عاصرت الحرب تركيبتها النفسية قاسية وتحمل من الآلام كثيرًا، وفي إطار فقد قدميها كان الحال أصعب، لذلك لا بد من الحفاظ على نفسيتها بإعانتها من حالة الفزع التي تعتريها: «القصف والدمار فتك بيها في خوف، عشان كده لازم نخلي بالنا من نفسية الأطفال».