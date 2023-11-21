لن تتوقعها.. 5 أطعمة تخفف من حدة نزلات البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - نزلات البرد هي عدوى فيروسية شائعة تُصيب الجهاز التنفسي، يمكن أن تسبب أعراضًا مثل العطس وسيلان الأنف واحتقان الأنف والسعال وآلام في الحلق.

وهناك بعض الأطعمة التي يمكنك القيام بها لتخفيف الأعراض، نذكرها لكم وفقًا لما ورد في موقع "Bold sky".

1. الحمضيات:

تحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، على كمية عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تقليل مدة وشدة أعراض البرد.

2. الزنجبيل:

مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن أن يساعد على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان، مما يجعله أفضل سلاح ضد نزلات البرد.

3. العسل:

يساهم استهلاك ملعقة من العسل في تخفيف السعال وتهيج الحلق.

4. الثوم:

يحتوي الأليسين الموجود في الثوم على خصائص قوية مضادة للجراثيم، يمكن أن تساعد الجسم على محاربة فيروسات البرد.

5. حساء الدجاج:

يؤدي استهلاكها إلى تقليل أعراض الاحتقان، وترطيب الجسم.

- تحذير مهم

بالرغم من أن هذه الأطعمة يمكن أن تساعد، إلا أنها ليست بديلاً عن المشورة الطبية، يجب عليك إذا استمر أعراض نزلة البرد أو تفاقمت، يجب استشارة الطبيب المختص فورًا.

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