5 أطعمة غنية بالألياف لمنع الإمساك- تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني عديد من الأشخاص من الإمساك، ما يسبب الشعور بالانزعاج وعدم الراحة، ويمكن أن يؤدي إلى أعراض أخرى مثل آلام البطن والغازات والانتفاخ.

وهناك عديد من الأطعمة التي عليك تناولها، لأنها تساعد في منع أو تخفيف الإمساك، وفقًا لموقعي "Medical News Today"، و"Mayo Clinic".

- الأطعمة الغنية بالألياف

تعمل الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان معاً على تنظيم حركات الأمعاء، وتليين البراز، وإزالة الفضلات من الجسم، فضلا عن، منع الإمساك، والحفاظ على صحة الأمعاء.

- البرقوق

يساعد استهلاكه في تحسين حركة الأمعاء، نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من الألياف الغذائية.

- الزبادي

يحتوي الزبادي على بكتيريا مفيدة تساعد على تعزيز صحة الأمعاء، وتخفيف الإمساك وتليين البراز وتقليل آلام البطن.

- الفواكه

تناول الفواكه الغنية بالألياف (مثل التفاح والكمثرى والكيوي والتوت) يمكن أن يعزز حركات الأمعاء المنتظمة، وتخفيف أعراض القولون العصبي، والإمساك.

- الشوفان

مصدراً ممتازاً للألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على تخفيف الإمساك وتسهيل الهضم.

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