8 أطعمة تساعدك على البقاء دافئا في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - يتميز فصل الشتاء ببرودة الطقس، ما يؤدي إلى الشعور بالبرد والتعب.

وهناك عديد من الأطعمة التي تساعدك على البقاء دافئًا في فصل الشتاء، وذلك لاحتوائها على مكونات غنية بالسعرات الحرارية والبروتينات، وفقًا لموقع "Times of India".

1. الحمضيات

نظرًا لأنها غنية بفيتامين C، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة خلال موسم البرد والأنفلونزا.

2. المكسرات والبذور

لأنها مصادر ممتازة للدهون الصحية والبروتين والألياف، فهي توفر طاقة طويلة الأمد وتساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

3. القرع

غني بالفيتامينات A وC، وكذلك الألياف، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على دفء وصحة الجسم.

4. سمك السالمون

تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب ويمكن أن تقلل الالتهاب.

5. البهارات

عند مزج التوابل الدافئة مثل الزعفران والقرفة والزنجبيل والكركم في الوجبات الغذائية، فإنها تضيف نكهة وتفيد الجسم بخصائصها المضادة للالتهابات.

6. اللحوم الخالية من الدهون

يساعد البروتين أيضًا على الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة والبقاء دافئًا.

7. الخضراوات الداكنة

مثل الكرنب والسبانخ والسلق، غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة.

8. التوت

غني بمضادات الأكسدة، ويمكن استخدامه في العصائر أو إضافته إلى دقيق الشوفان أو الزبادي.

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