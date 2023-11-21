كيف تحمي نفسك من اكتئاب الشتاء؟.. 5 نصائح مهمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بداية فصل الشتاء يصاب البعض بالاكتئاب والشعور بالحزن، ويرغبون في معرفة أفضل الطرق للخروج من هذه الحالة والشعور، لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أفضل النصائح للتعامل مع تلك الحالة من الاكتئاب وذلك من خلال ما نشره موقع «thedaily».

نصائح لتجنب الإصابة بالاكتئاب في بداية الشتاء

1- ضرورة اتباع نظام غذائي صحي:

تؤثر الأطعمة التي يتناولها الشخص بشكل كبير على حالته الصحية والنفسية، لذا فإنه يجب أن يهتم بالأطعمة التي تدخل إلى معدته يوميا، ويحافظ على تنوع الوجبات، ويفضل الحصول على نسب كافية من البروتينات والمعادن المهمة للجسم، التي تتوافر عادة في الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى العصائر الفريش والمشروبات الدافئة، فضلًا عن الإكثار من السمك والشكولاتة، الشوفان في فصل الشتاء.

2- ممارسة الرياضة بانتظام:

من أفضل الأمور التي يمكن أن يفعلها الإنسان للتخلص من المشاعر السلبية هي ممارسة الرياضة، سواء في الصالة الرياضية «الجيم»، أو بالخروج من المنزل للمشي لمسافة بعيدة قليلًا مرة أو مرتين في الأسبوع، فهي تعمل على تحسين الحالة النفسية وقلل من مشاعر الغضب وتساعد على التخلص من مشاعر الضيق، وتزيد من هرمون السعادة.

3- التعرض للشمس يوميا:

لكي تتخلص الشخص من مشاعر الاكتئاب، ينصح بأن يخروج في الصباح مبكرا وعندما تشرق الشمس، للاستمتاع بحرارتها لمدة 15 دقيقة على الأقل، فالتعرض لها يحسن من المزاج العام، ويعطي الجسم قدرة على النشاط والحيوية طوال اليوم.

4 - ممارسة هواية جديدة:

اختيار هواية يساعد على التقليل من مشاعر الغضب والإحساس بالوحدة، أو الحزن، فيجب أن يعرف الشخص كيف يستمتع بقضاء الوقت بمفردهن حتى يتمكن من مشاركة الآخرين لحياته، لذا يفضل ممارسة إحدى الهوايات اليدوية مثل صناعة أشياء تحبها أو القراءة أو الطبخ أو أي شيء آخر.

4- قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة:

يعد الجلوس مع العائلة وتبادل أطراف الحديث معا، يحسن من الحالة النفسية للشخص، بالإضافة إلى أن محادثة الأصدقاء أو التنزه والخروج معهم، يعمل على تهدئة مشاعر الشخص المصابة بالاكتئاب.