شديدة العدوى.. 8 أعراض لسلالة كورونا الجديدة - احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ بداية جائحة كوفيد-19، تم اكتشاف عدد من السلالات الجديدة للعدوى.

وبعد مرور ما يقرب من أربع سنوات، يستمر الفيروس في التحور ما يؤدي إلى ظهور المزيد من سلالات كوفيد-19.

هذا الصيف، على سبيل المثال، شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا في الحالات الإيجابية، بسب المتغيرات الجديدة إيريس وبيرولا ، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وأعرب خبراء الآن عن مخاوفهم بشأن سلالة أخرى، يطلق عليها اسم "حفيد" أوميكرون.

ووفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمثل متغير HV.1 حاليًا حوالي ربع جميع إصابات كوفيد في الولايات المتحدة.

وهذا يجعلها السلالة الأكثر انتشارًا في البلاد في الوقت الحالي، خلفها مباشرة سلالة إيريس - التي تسمى أيضًا EG.5 - وتشكل حوالي 22 بالمائة من الحالات.

وأوضح ماثيو بينيكر، مدير علم الفيروسات السريرية في مايو كلينك، كيف تشترك هذه السلالات في بعض أوجه التشابه مع أوميكرون.

ومع ذلك، فإنهم يظهرون أيضًا بعض الاختلافات، "ومعظم تلك الطفرات تجعل الفيروس، بما في ذلك HV.1، قادرًا على الانتشار بشكل أكثر كفاءة من شخص لآخر"، كما قال للجمعية الأمريكية (AARP ) .

وفي حديثه إلى موقع Today، سلط الدكتور ويليام شافنر - أستاذ الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت - الضوء أيضًا على مدى عدوى متغير HV.1.

وقال: "يمكنك أن تفكر تقريبًا في HV.1 باعتباره حفيدًا لأوميكرون، إن إحدى خصائص عائلة أوميكرون بأكملها هي أنها قابلة للانتقال بدرجة كبيرة."

ونصح الدكتور بينيكر بالتطعيم ضد كوفيد لحماية نفسك بشكل أفضل من العدوى الشديدة التي قد تؤدي إلى دخول المستشفى أو الوفاة.

لكن الإقبال على اللقاح المعزز في فصل الخريف في الولايات المتحدة كان منخفضا، حيث أظهر استطلاع أن سبعة في المئة فقط من الأميركيين حصلوا عليه.

وقال بينيكر "وهذا ليس مرتفعا بما فيه الكفاية، نحن بحاجة إلى نسبة أعلى من التطعيم لأننا نرى مرضى كوفيد ينتهي بهم الأمر في المستشفى وعلى أجهزة التنفس الصناعي."

كما أوصى بارتداء الكمامة في الأماكن العامة وغسل يديك بانتظام، وأضاف: "هذا مهم للمساعدة في منع انتشار المرض أيضًا".

الأعراض

ولكن ما هي بعض العلامات الواضحة لسلالة HV.1؟

التهاب الحلق

الاختناق

سيلان الأنف

السعال

التعب

الصداع

آلام العضلات

حمى أو قشعريرة.

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