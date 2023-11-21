خطأ شائع يرتكبه الناس في الشتاء يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.. طبيب يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر طبيب بريطاني من خطأ شائع في الشتاء قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان .

وقال الدكتور بول بانويل، المؤسس والرئيس السابق لوحدة الميلانوما وسرطان الجلد (MASCU) في إيست جرينستيد، لموقع Express : "ما زلنا معرضين لخطر الإصابة بسرطان الجلد خلال أشهر الشتاء، حتى عندما يكون الجو باردًا أو ملبدًا بالغيوم، يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تلحق الضرر ببشرتنا".

وأضاف: "تظل الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى ثابتة طوال العام ويمكنها اختراق السحب والضباب."

لذلك، قال الخبير إن إهمال وضع واقي الشمس في أشهر الشتاء قد يؤدي إلى أخبار سيئة بالنسبة لخطر الإصابة بسرطان الجلد.

وتابع: "من المؤكد أن الطقس في الخارج لا ينبغي أن يعطينا الانطباع بأننا محميون من الشمس".

والخبر السار هو أن الاستخدام المستمر لواقي الشمس مع عامل الحماية من الشمس (SPF) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة الخطيرة.

كيف تحمي نفسك من سرطان الجلد

قال الطبيب: "لذلك أؤيد الاستخدام اليومي لواقي الشمس طوال العام، عند اختيار واقي الشمس، سواء كان عضويًا أو كيميائيًا، فإنك تحتاج إلى البحث عن نطاق واسع حتى تكون محميًا من الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B."

وتابع: "ولتحقيق أقصى قدر من الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية، يجب وضع واقي الشمس على كل شيء يتعرض للشمس، حتى فروة الرأس، معظم الناس يستخدمون واقي الشمس بشكل خفيف جدًا، وهذا يعني تقليل الحماية".

علامات تحذيرية لسرطان الجلد يجب الانتباه إليها

وأوضح الطبيب أن هناك العديد من أنواع سرطانات الجلد المختلفة، أي أن الأعراض تختلف.

ومع ذلك، فقد أوصى بالبحث عن أي قرحة أو منطقة من الجلد لا تشفى خلال أربعة أسابيع، أو تبدو غير عادية أو مؤلمة، أو تسبب الحكة، أو النزيف، أو القشور.

علاوة على ذلك، يجب أيضًا فحص أي شامات مصبوغة تغير لونها أو حجمها أو مخططها الخارجي أو تنزف، أو تصبح بارزة أو قشرية .

وأضاف الدكتور بانويل: "إذا كنت قلقًا بشأن منطقة من جلدك، أو تغير شيء ما، فيرجى طلب المشورة الطبية".

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