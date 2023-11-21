يقلل الكوليسترول الضار.. نوع من الخضروات يقي من أمراض القلب والسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

القرنبيط هو أحد الخضروات الشتوية التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الوقاية من أمراض القلب والسرطان، والجهاز الهضمي.

ووفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي، القرنبيط من الخضروات التي تبدو وكأنها نسخة بيضاء من البروكلي، ويحتوي على أزهار مجمعة بإحكام ومتصلة بنواة سميكة، وغالبًا ما تحيط بها بعض الأوراق الخفيفة.

في حين أن اللون الأبيض هو اللون الأكثر شيوعًا، ويميل أحيايًا للون البرتقالي والأرجواني والأخضر، وبغض النظر عن اللون، فإن الطعم هو نفسه، خفيف، حلو وجوزي قليلاً، كما أنه فرع من الملفوف البري وهو أيضًا من عائلة اللفت والكرنب.

فوائد القرنبيط الصحية

يعزز صحة المناعة

القرنبيط مصدر غني بالألياف، وهو أمر ضروري للجهاز الهضمي، كما أنه يحتوي على ما يكفي من فيتامين سي طوال اليوم تقريبًا، مما يعزز جهاز المناعة لديك وقد يساعد في تقليل خطورة نزلات البرد .

مفيد للحوامل

يدعم النمو الصحي للنساء الحوامل، ويساعد على منع العيوب الخلقية، لما يحتوي عليه من حمض الفوليك، لذا ينصح بتناول 400 جرام يوميًا.

الحفاظ على الجهاز الهضمي

مصدر غني بالألياف ما يقلل خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، ويعزز نمو البكتريا الجيدة في الأمعاء.

تقليل الالتهابات

يساعد التوازن البكتيري الصحي الموجود به على تقليل الالتهابات في الجسم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والتدهور المعرفي وأمراض الجهاز التنفسي والسمن.

يحمي من السرطان

تعمل العديد من العناصر الغذائية الموجودة في القرنبيط كمضادات للأكسدة ، وهي المواد التي تساعد على حماية أجسامنا من تلف الخلايا المرتبط بأمراض مثل السرطان .

ويحتوي القرنبيط على مركب يسمى اليود 3-كاربينول، ويمنع نمو الخلايا السرطانية ويمكن أن يساعد في منع تكون الأورام، وهناك أيضًا مادة السلفورافان، قادرة على قتل الخلايا السرطانية .

صحة القلب

يحتوي القرنبيط على مادة السلفورافان وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول، مما يمكن أن يحافظ على نظافة الشرايين من تراكم الدهون، وهذا يعزز ضغط الدم الصحي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

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