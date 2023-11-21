الامارات | أم تخنق طفلها الرضيع لسبب غريب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجردت أم من مشاعر الأمومة وارتكبت جريمة بشعة بحق طفلها الرضيع الذي بالكاد أكمل عامه الأول، فقامت بخنقه في شقة بمبنى سكني بمنطقة مورمانسك الروسية.

وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بقتل قاصر في أعقاب المأساة.

وتفيد التفاصيل الأولية للجريمة، وفقاً لموقع "فيستي" الروسي الرسمي أن امرأة روسية فقدت السيطرة على نفسها بعد أن تملكها "شعور بالعداء الشخصي" تجاه طفلها الرضيع، فقامت بخنقه، والذي ولد العام الماضي ويبلغ عمره سنة واحدة فقط.

وتم اعتقال المشتبه بها على الفور، وقد اعترفت بالفعل. وحاليا تقوم جهات التحقيق بإعداد بإجراءات اعتقالها.

ويواصل موظفو لجنة التحقيق إثبات ملابسات الحالة الطارئة كافة، وتقوم جهة الطب الشرعي بفحص جثة الرضيع ضحية أمه.