نظام غذائي مذهل يعيد بناء الكبد سليما خلال 3 أشهر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من وجود كميات كبيرة من الدهون في الكبد، وهو ما يطلق عليه التنكس الدهني أو مرض الكبد الدهني، وفي حال لم يلجأ المريض إلى طبيب مختص يتابع حالته الصحية من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، يتطور الوضع الصحي ويصبح أكثر خطورة، ويتعرض للأمراض مثل الإصابة بالالتهاب وظهور تلف في خلايا الكبد، ما يتسبب في مرض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، وقد يحتاج إلى زرع الكبد، وذلك بحسب ما ذكره موقع «verywellhealth».

وتقدم «هن» خلال السطور التالية، أبرز الأسباب التي يتنج عنها الكبد الدهني، وأفضل نظام غذائي ينصح باتباعه للمصابين بالمرض، بحسب ما نشره موقع «Healthline».

أسباب الإصابة بمرض الكبد الدهني

يعد الكبد ثان أكبر عضو في الجسم، ويساهم في معالجة العناصر الغذائية من الطعام والشراب ويرشح المواد الضارة من الدم، وفي حالة زيادة نسبة الدهون في الكبد يعرض الكبد للإصابة بالتهاب الكبد، وبالتالي يؤدي إلى التليف، وفي بعض الحالات يحدث فشل الكبد، وبحسب ما ذكره الباحثين في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، فإن تدهن الكبد يصيب ما يصل إلى 25 إلى 30 % من الأشخاص، في أوروبان وفيما يلي أبؤرز الأسباب:

- عندما ينتج جسم الإنسان نسبة كبيرة من الدهون، تتخزن الدهون الزائدة في خلايا الكبد وتتراكم وتسبب مرض الكبد الدهني

- إصابة الشخص بأمراض السمنة.

- أن يكون الشخص يعاني من ارتفاع السكر في الدم، أو مقاومة الجسم للإنسولين، وبالتالي يحدث ارتفاع في دهون بالجسم.

- وهناك عدة أسباب نادرا ما تسبب الكبد الدهعني منها: الحمل، فقدان الوزن، أنواع معنية من العدوى، مثل التهاب الكبد C.

أفضل نظام غذائي لمرضى الكبد الدهني

وفي هذا السياق، قال الدكتور ياسر الحصري، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، في حديثه لـ«الوطن»، إن هناك عدة أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة الكبد، وفي حالة اتباع تلك الطريقة، فإنها تساعد الجسم على التخلص من الدهون المتراكمة خلال 3 أشهر، وفيما يلي نقدم أفضل نظام غذائي ينصح به مرضى الكبد الدهني باتباعه:

1- الحصول على نظام غذائي يحتوي على الأطعمة النباتية، مثل الفواكه، والخضروات، والبقوليات، والحبوب الكاملة.

2- ينصح بتقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة، مثل الحلويات، والأرز الأبيض.

3- تجنب الأطعمة المصنعة، والابتعاد عن الحصول على الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء.

4- الابتعاد عن المواد الكحولية ويجب الامتناع عن التدخين بشكل قاطع.

5- الإكثار من تناول المكسرات والبذور بشكل كبير مثل: جوز الهند، بذور عباد الشمس، لوز، كاجو، وفستق.

6- تناول الأسماك الدهنية، كونها غنية بأوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات وتحمي من أمراض الكبد.