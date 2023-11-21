حل مشكلة تسرب مياه الأمطار إلى المنزل.. «مادة اشتريها من الكهربائي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الخوف تنتاب الأمهات عقب حديث هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتقلبة، إذ شهدت معظم محافظات مصر، موجة طقس سيئ صاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة، ما يضع أصحاب البيوت والطوابق الأخيرة خاصةً في معاناة كبيرة من تسريب المياه، وتجفيفها للتخلص منها سريعًا، قبل وصولها إلى الأجهزة الموجودة بداخل المنزل، ولحين انتهاء الأمطار، نقدم لكم من خلال «هُن»، بعض الخطوات البسيطة للتخلص من مياه الأمطار الزائدة في منزلك.

كيف تتخلصين من مياه الأمطار في منزلك؟

من المقرر أن تشهد مصر عدة ظواهر جوية مختلفة، على رأسها الأمطار الغزيرة، والرياح المحملة بالأتربة، التي تشهدها العديد من المحافظات بالبلاد، إذ حذّرت الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجويّة من تدفق كثيف للسحب الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والإسكندرية، لذا يجب معرفة التخلص من الأمطار، حسب ما ذكر موقع «simplyrecipes»، المتخصص في رعاية المنزل، وتقديم نصائح لربات البيوت، كما يلي:

- التخلص من مياه الأمطار بالمنزل استخدمي الدلو البلاستيكي، لتجميع المياه الراكدة خاصةً من على السلم.

- إحدى الطرق السريعة لإزالة المياه من المنزل، وطردها هي نزوح المياه خارجًا واستخدمي ممسحة لدفع المياه المتبقية في الغرف إلى خارج المنزل.

- تهوية الأرضية من خلال فتح النوافذ وتشغيل المراوح لتحريك الهواء باستمرار عبر الغرفة، لطرد مياه الأمطار خارج المنزل، حتى لا تتسبب في أي أضرار.

حل مشكلة تسرب مياه الأمطار إلى السقف

وأوضح عبد المنعم أحمد، فني كهربائي، لـ«هُن»، أنه يجب استخدام عزل البوليسترين لعزل السطح عن المياه والتخلص من مياه الأمطار، وهي أحد أشكال ومصدر الصرف الموجود في منزلك، كمادة تمنع تسرب الماء من السطح: «السيدات تشتري المادة من الكهربائي، وهي العزل بألياف البوليسترين والغراء، وتعمل على عزل الكهرباء والمياه وعدم توصيلها للأسطح».

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مادة لتجفيف مياه الأمطار

وأوضحت سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي، لـ«هُن»، أنه لطرد مياه الأمطار خارج المنزل، وتجفيف الأرضيات بسرعة، يوجد طريقة مجربة وهي الحرص على توصيل خرطوم يصرف المياه خارج بلكونة المنزل، لتدفق المياه خارجًا.