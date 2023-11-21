هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة أو الشاي أثناء تناول المضادات الحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القهوة والشاي من المشروبات الشعبية في جميع أنحاء العالم، لكن هل تعلم، ماذا يحدث عند مزج هذه المشروبات بالمضادات الحيوية؟

فيما يلي، نقدم لكم مدى تأثير شرب الكافيين أثناء تناول المضادات الحيوية، وفقًا لما جاء في موقع "Live strong".

وفقًا للمكتبة الأمريكية للطب، المضادات الحيوية هي نوع من الأدوية المستخدمة لعلاج الالتهابات البكتيرية، لكن بعض هذه الأدوية يمكن أن تمنع جسمك من تحطيم الكافيين بكفاءة، ما يعزز فعالية تأثيرات الكافيين.

كما يؤدي مزج الكافيين والمضادات الحيوية إلى ظهور أعراض مثل التوتر، وتسارع ضربات القلب، صعوبة النوم.

المضادات الحيوية الأكثر شيوعًا:

- الفلوروكينولونات

هي مضادات حيوية تستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الالتهابات البكتيرية، ويفضل تناولها دون الكافيين، لأنها تُزيد خطر الآثار الجانبية للكافيين، ما يسبب الغثيان والقيء والإسهال.

- التتراسيكلين

هي فئة من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج الالتهابات، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية وحب الشباب.

وأشارت دراسة في يونيو 2008، نُشرت في المجلة الاستوائية للبحوث الصيدلانية إلى أن الكافيين يقلل من التأثير المضاد للتتراسيكلين.

- النيتروفورانتوين

هو نوع من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج التهابات المسالك البولية، ويتسبب شرب القهوة والشاي أثناء تناولها في تقليل فعاليتها.

لذا، إذا كنت تشرب كثيراً من القهوة أو الشاي، عليك الذهاب إلى الطبيب المختص لمعرفة تأثير تناول هذه المشروبات على فعالية المضادات الحيوية.

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