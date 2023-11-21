الامارات | 15 مليون درهم تنتظر الفائزين.. «شاعر المليون» يبدأ الرحلة الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الليلة أولى حلقات الموسم الـ11 من برنامج «شاعر المليون» الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وأعلنت بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، قائمة الشعراء الـ48 المتأهلين إلى الحلقات المباشرة، للموسم الجديد، بحضور عبدالله مبارك المهيري، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في اللجنة، وأعضاء لجنة التحكيم: الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، وعضوي اللجنة الاستشارية للبرنامج بدر صفوق، وتركي المريخي، والشعراء المتأهلين.

وثمن عبدالله المهيري الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لبرامج صون الموروث الأدبي، ومن بينها الشعر النبطي الذي يحظى بمكانة رفيعة لدى أبناء المجتمع الإماراتي ومجتمعات الخليج العربية، ويسهم في ترسيخ عناصر التراث والهوية الوطنية.

من جهته، أشاد عبيد المزروعي بالانتشار الواسع الذي حققه «شاعر المليون». وقال إن البرنامج اكتشف وقدم للجمهور العربي منذ انطلاق نسخته الأولى وحتى اليوم 528 شاعراً وشاعرة من 23 دولة شاركوا في البرنامج، ليساهم في ترسيخ الشعر ودعم المواهب وتطوير المحتوى الإبداعي، وحفظ التراث الثقافي المعنوي وصونه، وتسليط الضوء على الشعر العربي، لاسيما النبطي، وتوسيع قاعدة جمهوره وما يرتبط به من فنون، علاوة على نشر التجارب المتميزة التي تستشرف مستقبل الشعر واستدامته.

من ناحيته، أشاد الدكتور سلطان العميمي باستمرارية البرنامج على مدى 11 موسماً خلال 17 عاماً جدد خلالها نجوم المسابقة دماء الشعر النبطي في العالم العربي. وأوضح أن البرنامج الذي يعد أضخم مسابقة للشعر النبطي في العالم، على صعيد المنجز والجوائز، يبحر نحو مزيد من الإنجازات التي تحسب للمشهد الثقافي العربي، مستكملاً الجهود المبذولة في المواسم السابقة لإيصال الرسالة التي تعمل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، على تعزيزها في مجال الشعر والأدب والثقافة.

ونوه بأن جائزة مسابقة شاعر المليون مازالت تعد الأكبر في العالم على صعيد المسابقات والجوائز الشعرية والأدبية، إذ يبلغ مجموع جوائز المراكز الخمسة الأولى 15 مليون درهم ما يعادل أكثر من أربعة ملايين دولار، منها خمسة ملايين درهم أو ما يعادل أكثر من مليون وثلاثمائة وستين ألف دولار جائزة الفائز بالمركز الأول، وتمثل أعلى جائزة يحصل عليها فائز بالمركز نفسه في مسابقة أدبية في تاريخ الأدب والشعر عالمياً.

كما كشف البرنامج عن انضمام الإعلاميّين الإماراتييّن سعود الكعبي وميثا صباح، لتقديم «شاعر المليون» بموسمه الحالي، إلى جانب الإعلاميّين فيصل العدواني وعبدالله الكربي اللذيّن سيقدمان فقرات البرنامج المصاحبة، فيما تنطلق الحلقة الأولى المباشرة من البرنامج على قناتي بينونة وأبوظبي، في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.