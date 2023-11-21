أم بريطانية تنجب طفلة في عمر 51 عاما.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من السيدات يقررن الإنجاب في العام الأول فور زواجهن، ويعد هذا الأمر له جانب إيجابي وآخر سلبي، فالأم تحضر لاستقبال طفلها الأول بسعادة كبيرة، ومن الناحية الأخرى تكون في هذه الفترة صغيرة، وليس لديها قدر كبير من الخبرة عن كيفية تربية طفل وتوفير الرعاية الصحية المناسبة له، لذا قررت الدكتورة رينيه هوندركامب، البالغة من العمر 56 عامًا، أن تنجب ابنتها «أليس» البالغة الآن 5 سنوات، في سن متأخر، عندما كان عمرها 51 عامًا، بينما أنجبت طفلها الأول، كالوم، البالغ من العمر الآن 34 عامًا، عندما كان عمرها 21 عامًا.

أم تنجب طفلتها في عمر 51 عاما

قررت طبيبة تدعى «رينيه» في عمر الـ51 عاما، أن تجنب طفلتها الثانية، بفارق وصل إلى 30 عامًا، وأوضحت أنها لم تندم للحظة على اتخاذ هذا القرار، بل كانت مصرة على ذلك منذ فترة كبيرة، إلا أن ابنها الأكبر أصيب بالصدمة وفقا لها، مشددة: «عندما أخبرت ابني أنني حامل في سن الخمسين، كان مندهشًا للغاية لأنه بالنسبة له شيئ غريب، لقد ولد عندما كان عمري 21 عامًا، وكنت أخطط لولادة أخيه أو أخته في سن 51 عامًا»، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأوضحت «رينيه» أن إنجاب طفلين بفارق عمري يبلغ 30 عامًا يسمح لها بمقارنة الحمل والأمومة بفارق ثلاثة عقود، وعلى الرغم من كل الانتقادات الموجهة للأمهات الأكبر سنًا مثلها، إلا أنها شعرت بالسعادة أن لديها الآن طفلًا بينما هي في فترة الخمسينيات وفقًا لها: «تبلغ أليس الآن خمس سنوات، وعمري 56 عامًا، وبصرف النظر عن آلام المفاصل وانقطاع الطمث، فأنا أحب كل دقيقة من الأمومة في أواخر العمر».

كيف واجهت «رينيه» انتقادات ولادتها؟

ذكرت «هوندركامب» أن النساء الأكبر سناً وجهن لها الكثير من الانتقادات حول ولادة ابنتها بهذا العمر، بينما قرر العديد من الرجال إنجاب أطفال في الثمانينات من العمر دون إثارة أي دهشة لديهن، مضيفة أن تربية الأطفال في هذا العمر بالنسبة لها أمر مميز: «لقد أصبح لدي المزيد من الوقت والصبر والثقة بالنفس، وأنا بالتأكيد الآن أم أفضل بكثير مما كنت عليه قبل 30 عامًا، إذ يمكنني التعامل مع التجارب والمحن التي يواجهها أطفالي في سنوات المراهقة، فضلا عن أن كوني أمًا في الخمسينيات من عمري هو أكثر شيء ممتع قمت به على الإطلاق».

وتشعر «رينيه» بالفخر بالإنجازات التي حققتها خلال الفترة ما بين ولادتها لطفلها الأول «كالوم» ثم ابنتها آليس، إذ تقدمت في مسيرتها المهنية بسرعة كبيرة، ووصلت إلى أعلى المستويات كمديرة نشر لـ مجلة OK: «أدرك تمامًا أنني سأبلغ 69 عامًا عندما تبلغ أليس 18 عامًا، و71 عامًا عندما تبلغ 20 عامًان يبلغ والدها كولن 63 عامًا الآن، الذي يقول إنه لا يهتم إذا كان أي شخص يعتقد أنه جد أليس وليس والدها، كما أنني فخورة جدًا بكوني أمها، بالإضافة إلى أنني عملت بجد لأظل شابة ولياقة وصحة».