7 نصائح عند شراء الذهب المستعمل والكسر.. ركزي في المصنعية واختاري التوقيت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الذهب ملاذ النساء الآمن عند التفكير في الادخار والاستثمار، ومع تزايد الطلب على العملات والسبائك الذهبية والمشغولات المختلفة، ذهبت بعضهن لشراء الذهب الكسر والمستعمل، لأنه غير محمل بضريبية الدمغة المفروضة على الذهب الجديد، لكن بعضهن تنقصه الخبرة عند الشراء، ونحاول مساعدتهن من خلال مجموعة من النصائح المهمة.

نصائح عند شراء الذهب المستعمل

الذهب المستعمل يستخدم في الاستثمار والزينة، لأنه في حالة جيدة في جميع أحواله لكنه مستعمل أو به عيوب طفيفة، لذلك تلجأ النساء إلى شرائه، وهنا يوضح نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات سابقًا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شراء الذهب الكسر أو المستعمل غير مكلف، ومن يقتنيه يكون بغرض الاحتفاظ بقيمة أمواله: «الذهب المستعمل غير محمل بضريبة الدمغة ولا يخسر عند بيعه، لكن في حاجات يجب الانتباه لها».

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مصنعية الذهب الكسر

أشار «نجيب»، إلى أنه لا يوجد فرق بين الذهب الكسر المستعمل والجديد، بل بالعكس الضريبة أو المصنعية على الذهب الكسر قليلة جدًا: «مصنعية الذهب الكسر أو المستعمل فرصة للادخار والاستثمار، لأن بيكون تقييمه وفق الوزن الإجمالي للمنتج، والمصنعية فيه أقل بكثير من الذهب الجديد، عشان كده لازم السيدات تاخد في اعتبارها مقارنة الأسعار بين المحلات وأخذ الفاتورة من محل الصاغة للحفاظ على المصنعية القليلة».

نصائح عند شراء الذهب المستعمل

قدم «نجيب»، بعض النصائح المهمة للسيدات عند شراء الذهب المستعمل يجب اتباعها:

- الشراء بفاتورة رسمية، حتى لا تتعرض السيدة لخسارة أموالها عند البيع.

- يجب شراء الذهب المستعمل والكسر، من محل صاغة معلوم وثقة.

- لا بد من التأكد من الأختام الموجودة على الذهب، كالذهب العادي.

- عدم شراء الذهب المستعمل من أي مكان غير موثوق من على مواقع السوشيال ميديا.

- أفضل وقت لشراء الذهب المستعمل أو الكسر، هو عندما يكون سعر الذهب منخفضًا.

- عدم الانخداع بالمصنعية القليلة، والتأكد من فحص قطعة الذهب للتأكد من وجود الختم الأصلي.

- قارن الأسعار والعروض بين محلات الذهب ومصادر مختلفة، حتى لا يكون هناك تفاوت في الأسعار يؤثر على سعر قطع الذهب المستعمل.

- المحافظة على تخزين الذهب المستعمل والكسر بطريقة آمنة وموثوقة.