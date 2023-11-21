مشروب شهير يسبب أمراض القلب والسكري - احذر تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

القهوة الفورية، والمعروفة أيضًا باسم القهوة سريعة للذوبان، هي بديل مناسب للقهوة المخمرة، ما عليك سوى إضافتها إلى الماء الساخن وتقليبها حتى تذوب، لكن هل تعرف مدى خطورتها؟

ووفقا لموقع هيلث لاين، فإن القهوة سريعة التحضير قد تهدد صحة القلب، وكذلك تشكل خطرا بسبب كمية السكر.

القهوة سريعة الذوبان والقلب

تناول القهوة سريعة الذوبان بكميات كبيرة يساعد على الاستيقاظ، لكن ذلك قد يؤثر سلبا على صحة القلب نتيجة الانتباه الزائد وقد يعرقل جودة النوم، ما يؤثر سلبًا على حالة الأعصاب.

وعند تناول كميات كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، فإن ذلك يؤثر على وظائف الاوعية الدموية وصحة القلب، فضلا عن اضطراب ضربات القلب وعدم انتظامها.

كما أن هذا النوع من القهوة يؤثر سلبا على صحة القلب بشكل عام، ويؤدى إلى زيادة معدل الدهون في الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات الدماغ.

القهوة سريعة الذوبان والسكر

القهوة سريعة الذوبان تؤثر على على مرضى السكر، بسبب كميات السكر الموجودة في أغلب أنواعها، ما يسبب تأثيرا سلبيا على سكر الدم، فتساعد على ارتفاعه بشكل مفاجئ.

اقرأ أيضًأ:

حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بجرثومة المعدة.. وهذه الأعراض تكشف

علامة في أصابع اليدين والقدمين تكشف إصابتك بـ القاتل الصامت

أسوأ في الصباح.. علامات تظهر على جسمك تكشف انتشار سرطان البروستاتا

لن تتوقع.. 5 فئات ممنوعة من تناول الشاي باللبن.. هذا ما يحدث لهم

تظهر قبل التشخيص بسنتين.. 4 أعراض خطيرة لسرطان القولون