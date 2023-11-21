حادث غريبة وصادمة.. سيارة تطير فوق مبني وتخترق منزلا "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، فقدت قائدة سيارة تيسلا في الولايات المتحدة السيطرة لتصطدم العربة بجسر، ما أدي إلى طيرانها فوق حمام سباحة قبل أن تصطدم بمنزل في كاليفورنيا.

ووفقا لـ nypost، انتهى الأمر بسيارة تيسلا داخل منزل عائلة في كاليفورنيا، بعد أن فقدت السائقة السيطرة، واصطدمت بجسر تسبب في ارتفاع السيارة عبر ساحة قريبة وممر وفوق حمام سباحة قبل أن تصطدم بمطبخ منزل آخر.

وتم استدعاء شرطة سان ماتيو إلى منطقة سكنية هادئة بعد اصطدام سيارة تيسلا موديل X لامرأة تبلغ من العمر 70 عامًا بمنزل.

وقالت الشرطة في بيان: "بأعجوبة لم يصب أحد، من الواضح أن تصادمًا كبيرًا كهذا لا يحدث كل يوم، لذلك تم استدعاء العديد من الضباط للتأكد من أن الجميع بخير ولم يصب أحد بأذى".

وبقيت السائقة وابنتها البالغة من العمر 40 عاما، والتي كانت تجلس في مقعد الراكب، في مكان الحادث بعد الحادث الفوضوي.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أي منهما بأذى، وكان المنزل خاليا من السكان وقت وقوع الحادث.

وشاركت الشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي توثق الحادث، وجاء في التعليق "هذا الصباح فقدت سائقة السيطرة على سيارتها واقتحمت منزلاً، ولحسن الحظ أنه لم يصب أحد في هذا الاصطدام".

وقال متحدث باسم قسم الشرطة: "عندما فقدت السائقة السيطرة على السيارة، سارت السيارة فوق الرصيف وعبر ممر المنزل، ثم عبرت السياج الذي يفصل بين عقارين".

السيارة، طارت فوق حمام السباحة لحوالي 40 إلى 50 قدمًا في الهواء قبل أن تهبط في مطبخ المنزل، ولم تكن في وضع القيادة الذاتية وقت وقوع الحادث، وفقًا لرجال الشرطة.

شعرت ميريديث دوناتو، التي عاشت عائلتها في المنزل لمدة 25 عامًا، بالارتياح لأن والدتها لم تكن في المنزل وقت وقوع الحادث.

وقالت دوناتو: "بصراحة، اندهشت من عدم إصابة أحد بأذى، لو كانت والدتي في المنزل، لكانت بالتأكيد تشرب الشاي في الساعة السابعة صباحًا في المطبخ وقت الحادث، من الواضح أن هناك أضرارًا في الممتلكات، لكنها في نهاية المطاف مجرد أشياء."

الاصطدام أدى إلى تدمير "جزء كبير من الجدار بالمنزل"، ما دفع رجال الإطفاء إلى سحب السيارة خارج المنزل.

وقالت الشرطة إنه لم يتم اعتقال أي شخص ولا يوجد دليل على أن السائقة كانت تحت تأثير الكحول، مضيفة أن السبب الدقيق للحادث لا يزال قيد التحقيق.

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